Як обчислити пенсію за віком: правила розрахунку у 2024 році

Українці можуть самостійно розрахувати свою пенсію. Для цього непотрібно звертатись за допомогою до спеціалістів Пенсійного фонду.

Як обчислюється пенсія за віком

ПФУ визначив формулу, за якою обчислюється пенсія за віком. Для того аби розраховувати цю величину необхідно знати деякі дані, зокрема кількість набутого страхового стажу.

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Зараз ця формула така: П = ЗП х КС

Вказані величини розшифровуються так:

"П" – пенсія за віком;

"ЗП" – заробітна плата для розрахунку пенсії;

"КС" – коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу також обчислюється за формулою. Зараз вона така: КС = (СМ х ВС) / (100% х 2)

Розшифровуються значення так:

"КС" – коефіцієнт страхового стажу;

"СМ" – сума місяців страхового стажу;

"ВС" – величина оцінки страхового стажу за 1 рік – 1%.

Як обчислити заробітну плату

Для обчислення вашої заробітної плати, необхідно знати середній показник зарплати по Україні. Водночас з нього мають бути сплачені страхові внески, за 3 календарні роки перед роком звернення за оформленням пенсії. Отримане значення множимо на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати.

Індивідуальний коефіцієнт.заробітної плати – це середньоарифметичний показник коефіцієнтів зарплати за кожний місяць набутого страхового стажу, починаючи 1 липня 2000 року.

У деяких випадках, враховується зарплата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу. За умови, що вони були підряд і набуті до 30 червня 2000 року. Пенсіонер має надати документи, що підтверджують цей стаж і розмір заробітної плати.

Аби вирахувати коефіцієнт зарплати за місяць, необхідно зарплату за місяць (з вирахуванням страхових внесків) поділити на визначену в Україні середню заробітну плату (за цей же місяць). Особа може не враховувати підряд до 60 місяців з найнижчою зарплатою (цей показник не має бути більшим за 10% від набутого страхового стажу).