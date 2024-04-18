Як обчислюється пенсія за віком

ПФУ визначив формулу, за якою обчислюється пенсія за віком. Для того аби розраховувати цю величину необхідно знати деякі дані, зокрема кількість набутого страхового стажу.

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Зараз ця формула така: П = ЗП х КС

Вказані величини розшифровуються так:

"П" – пенсія за віком;

"ЗП" – заробітна плата для розрахунку пенсії;

"КС" – коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу також обчислюється за формулою. Зараз вона така: КС = (СМ х ВС) / (100% х 2)

Розшифровуються значення так:

"КС" – коефіцієнт страхового стажу;

"СМ" – сума місяців страхового стажу;

"ВС" – величина оцінки страхового стажу за 1 рік – 1%.

Як обчислити заробітну плату

Для обчислення вашої заробітної плати, необхідно знати середній показник зарплати по Україні. При цьому, з нього мають бути сплачені страхові внески, за 3 календарні роки перед роком звернення за оформленням пенсії. Отримане значення множимо на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати.

Довідка: Індивідуальний коефіцієнт.заробітної плати – це середньоарифметичний показник коефіцієнтів зарплати за кожний місяць набутого страхового стажу, починаючи 1 липня 2000 року.

У деяких випадках, враховується зарплата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу. За умови, що вони були підряд і набуті до 30 червня 2000 року. Пенсіонер має надати документи, що підтверджують цей стаж і розмір заробітної плати..

Аби вирахувати коефіцієнт зарплати за місяць, необхідно зарплату за місяць (з вирахуванням страхових внесків) поділити на визначену в Україні середню заробітну плату (за цей же місяць). Особа може не враховувати підряд до 60 місяців з найнижчою зарплатою (цей показник не має бути більшим за 10% від набутого страхового стажу).