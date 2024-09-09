Як самостійно розрахувати розмір субсидії
Для самостійного розрахунку розміру субсидії необхідно врахувати кілька ключових факторів: загальний дохід сім'ї, склад родини, площу житла та витрати на комунальні послуги.
Який розмір субсидії у 2024 році
Згідно з постановою, є чітко встановлені правила за якими громадяни України мають право на отримання субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Зокрема, на житлову субсидію можуть розраховувати сім’ї, у яких витрати на комунальні послуги перевищують визначений для них обов’язковий платіж.
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Розмір обов’язкового платежу визначається індивідуально для кожного домогосподарства. А його сума залежить від середньомісячного доходу на одну особу в сім'ї.
Зауважте! На сьогоднішній день обов’язковий відсоток платежу за житлово-комунальні послуги для домогосподарства розраховується за наступною формулою: Ро = Кд / Кг х Рг.
Де при цьому:
- Ро – частка плати за послуги для сім'ї;
- Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства, який обчислюється як середній дохід на особу, поділений на прожитковий мінімум на особу на місяць;
- Кг – базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії, що дорівнює двом прожитковим мінімумам на людину на місяць;
- Рг – базова норма плати за послуги, яка становить 15% середнього доходу домогосподарства. Ця норма застосовується лише під час воєнного стану та протягом місяця після його скасування, після чого вона зросте до 20%.