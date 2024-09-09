Який розмір субсидії у 2024 році

Згідно з постановою, є чітко встановлені правила за якими громадяни України мають право на отримання субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Зокрема, на житлову субсидію можуть розраховувати сім’ї, у яких витрати на комунальні послуги перевищують визначений для них обов’язковий платіж.

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Розмір обов’язкового платежу визначається індивідуально для кожного домогосподарства. А його сума залежить від середньомісячного доходу на одну особу в сім'ї.

Зауважте! На сьогоднішній день обов’язковий відсоток платежу за житлово-комунальні послуги для домогосподарства розраховується за наступною формулою: Ро = Кд / Кг х Рг.

Де при цьому: