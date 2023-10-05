Як скоро НБУ планує повернутись до "плаваючого" курсу

НБУ відмовився від фіксованого курсу, який тримався 2 роки. Відтепер буде запроваджена керована гнучкість, це має позитивно вплинути на фінансовий ринок.

Що тепер буде з курсом

На думку заступника голови НБУ – Юрія Гелетія, фіксація курсу допомогла стримати інфляцію, повідомляє 24 Канал. Однак, це було тимчасове рішення. яке вичерпало себе.

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Юрій Гелетій Заступник голови НБУ Від самого початку повномасштабної війни НБУ говорив, що фіксація курсу – це тимчасове явище. На тому етапі це був вимушений крок. Він допоміг уникнути паніки на валютному ринку, стримати інфляційний тиск і стабілізувати очікування. З цими завданнями ми впоралися.

Гелетій наголошує, що перехід до гнучкого курсу сприятиме розвитку економіки та подальшому її відновленню. Теперішня макроекономічна ситуація склалася краще ніж очікувалося.

НБУ має змогу регулювати фінансовий ринок. Значний позитивний вплив на ситуацію мали гривневі депозити, які стали альтернативою валютним.

Курс коливатиметься в обидва боки, а НБУ жорстко обмежуватиме ці коливання. Ми розуміємо, що під час війни жодного повноцінного плавання курсу бути не може. Тобто ніяких значних стрибків, ніяких непередбачуваних сплесків, лише контрольована ситуація та мінімальні коливання.

– наголошує Гелетій

Побоювання викликає можливе зростання інфляції. Фіксований курс стримував цей процес.

Однак, не варто вважати, що НБУ допускатиме значні коливання валюти. Ситуація залишатиметься контрольованою.

Чи буде курс "плаваючим" знову

Гелетій стверджує, що під час воєнного стану про повноцінно "плаваючий" курс говорити неможливо. Аби зберегти нормальний рівень економіки, фінансовий ринок потрібно тримати під контролем.

Ми відкрито говоримо, на які показники ми будемо орієнтуватися. Це ситуація з інфляцією, валютним ринком, обсягом резервів, рівнем ставок за гривневими інструментами та фінансовою стабільністю. Зрозуміло, що допоки ринок не почне сам себе балансувати за меншої участі НБУ, про повернення до плаваючого курсоутворення не йтиметься.

– підсумовує Гелетій

Саме керована гнучкість має допомогти НБУ досягнути теперішніх цілей. Про наступні кроки можна буде говорити після стабілізації ситуації.