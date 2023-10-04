Яка крипта виросте в ціні у 10 разів: цю цифрову валюту потрібно купувати уже зараз

Ринок криптовалюти стрімко розширює свій вплив. Значна кількість людей заробляють на покупці та продажі цифрових активів.

На які токени треба звернути увагу

Відомий криптовалютник та трейдер Jackis зробив прогноз відносно токенів, які скоро зростуть щонайменше у 10 разів. Це пов'язано з загальним відновленням галузі, після доволі важкого періоду.

Читайте також Зміни у нарахуванні пенсій: що чекає на пенсіонерів у жовтні

На думку експерта найбільше варті уваги такі токени:

Arbitrum (ARB)

Зараз Arbitrum має ціну 0,92 долара. Як змінювались його значення:

протягом місяця ARB зріс на 3,5%;

за 2 тижні він підвищився на 9,3%.

Попри те, що за минулу добу ця крипта впала на 5,3%, тижневий показник демонструє зовсім інше значення. Токен зріс на 12,9% за останні 7 днів.

Avalanche (Avax)

Зараз ця крипта коштує 9,38 долара. За останню добу вона опустилась на 3,3%. Перед тим показник зріс на 4,3%. За місяць Avalanche знизився на 5,3%.

Станом на зараз, Avax займає 24 місце серед топових цифрових валют. Його ринкова капіталізація – 3 мільярди доларів.

Polkadot (DOT)

Ціна цієї крипти зараз – 4,14 долара. Вартість DOT знизилась на 2,2% за добу, при цьому за тиждень зросла на 2,7%. Загалом за місяць Polkadot знизився на 3,5%.

ШІ зробив прогноз, відповідно до якого до кінця 2023 року DOT сягне значення – 150 доларів, а у 2024 році – 250 доларів.

Solana (SOL)

Ця валюта набуватиме ціну 25,5 доларів за одиницю. Вірогідно, це значення прямуватиме до 36 доларів. Зараз трейдери мають угоди з Solana на 737 мільйони доларів, лише за останні 24 години. Варто зазначити, що в момент їх створення, валюта мала ціну 23,01 доларів.

Як відбувалось зростання SOL:

за місяць – 16,8%;

2 тижні – 15,4%;

тиждень – 21,5%.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.