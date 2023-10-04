Какая крипта вырастет в цене в 10 раз: эту цифровую валюту нужно покупать уже сейчас

Рынок криптовалют стремительно расширяет свое влияние. Большое количество людей зарабатывают на покупке и продаже цифровых активов.

На какие токены нужно обратить внимание

Известный криптовалютник и трейдер Jackis сделал прогноз относительно токенов, которые скоро вырастут по меньшей мере в 10 раз. Это связано с общим восстановлением отрасли после довольно тяжелого периода.

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По мнению эксперта, наиболее достойны внимания такие токены:

Arbitrum (ARB)

Сейчас у Arbitrum цена 0,92 доллара. Как изменялись его значения:

за месяц ARB вырос на 3,5%;

за 2 недели он повысился на 9,3%.

Несмотря на то, что за минувшие сутки эта крипта упала на 5,3%, недельный показатель показывает совсем другое значение. Токен вырос на 12,9% за последние 7 дней.

Avalanche (Avax)

Сейчас эта крипта стоит 9,38 доллара. За последние сутки она опустилась на 3,3%. До этого показатель вырос на 4,3%. За месяц Avalanche снизился на 5,3%.

По состоянию на данный момент, Avax занимает 24 место среди топовых цифровых валют. Его рыночная капитализация – 3 миллиарда долларов.

Polkadot (DOT)

Цена этой крипты сейчас – 4,14 доллара. Стоимость DOT снизилась на 2,2% в сутки, при этом за неделю выросла на 2,7%. За месяц Polkadot снизился на 3,5%.

ИИ сделал прогноз, согласно которому к концу 2023 года DOT достигнет значения – 150 долларов, а в 2024 году – 250 долларов.

Солана (SOL)

Эта валюта будет приобретать цену 25,5 долларов за единицу. По идее, это значение будет направляться до 36 долларов. Сейчас у трейдеров соглашения с Solana на 737 миллиона долларов, только за последние 24 часа. Стоит отметить, что в момент их создания валюта имела цену 23,01 долларов.

Как происходил рост SOL:

в месяц – 16,8%;

2 недели – 15,4%;

неделя – 21,5%.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.