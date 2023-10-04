Что будет с пенсиями в октябре
Размер выплат для пенсионеров остается без изменений. Исключение составляют пенсии, к которым добавляется возрастная надбавка. Если пенсионер достигнет определенного возраста, его пенсия будет расти.
Читайте также Когда нужно производить поверку газового счетчика
Доплаты по возрасту сейчас таковы:
- 300 гривен люди в возрасте от 70 до 74 лет включительно;
- 456 гривен – от 75 до 79 лет включительно;
- 579 гривен – от 80 лет.
Размер пенсий, согласно статистике ПФУ:
- выплаты до 2 000 гривен имеют 0,6% граждан;
- от 2 001 до 3 000 гривен – 29,5%;
- от 3 001 до 4 000 гривен – 21,3%;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 15%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;
- свыше 10 000 гривен – 10,4%.
Со 2 октября стартовало финансирование выплат, выдаваемых через "Укрпочту". Начиная с 4 числа состоится расчет средств, передаваемых через банковские учреждения.
На пенсионные выплаты через АО "Укрпочта" направлено 800,8 миллионов гривен; на оплату больничных – 47,2 миллиона гривен. 2 октября предоставлено 48 тысяч услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
– отчитываются в ПФУ
Граждане Украины, которые находятся за границей, также имеют право на пенсионные выплаты. Денежные средства перечисляются на специальный счет. В Польше украинцы могут получить пенсию на почте через международный перевод.