Что будет с пенсиями в октябре

Размер выплат для пенсионеров остается без изменений. Исключение составляют пенсии, к которым добавляется возрастная надбавка. Если пенсионер достигнет определенного возраста, его пенсия будет расти.

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Доплаты по возрасту сейчас таковы:

300 гривен люди в возрасте от 70 до 74 лет включительно;

456 гривен – от 75 до 79 лет включительно;

579 гривен – от 80 лет.

Размер пенсий, согласно статистике ПФУ:

выплаты до 2 000 гривен имеют 0,6% граждан;

от 2 001 до 3 000 гривен – 29,5%;

от 3 001 до 4 000 гривен – 21,3%;

от 4 001 до 5 000 гривен – 15%;

от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;

свыше 10 000 гривен – 10,4%.

Со 2 октября стартовало финансирование выплат, выдаваемых через "Укрпочту". Начиная с 4 числа состоится расчет средств, передаваемых через банковские учреждения.

На пенсионные выплаты через АО "Укрпочта" направлено 800,8 миллионов гривен; на оплату больничных – 47,2 миллиона гривен. 2 октября предоставлено 48 тысяч услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

– отчитываются в ПФУ

Граждане Украины, которые находятся за границей, также имеют право на пенсионные выплаты. Денежные средства перечисляются на специальный счет. В Польше украинцы могут получить пенсию на почте через международный перевод.