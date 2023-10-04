Когда нужно проводить поверку

Потребителя должны предупредить о поверке не позднее чем за месяц перед прохождением процедуры. Исключение составляют ситуации, когда нужно провести ремонтные работы, тогда срок сокращается до 3 рабочих дней.

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Как производится поверка газового счетчика:

специалист, являющийся официальным представителем оператора ГРМ, снимает ваше устройство и предоставляет вам соответствующий документ;

производится проверка счетчика, обычно она длится до 5 дней;

монтаж устройства;

обязательно опломбирование счетчика, специалист должен предоставить вам акт о проведении работ.

Заметьте! Все процедуры, в частности демонтаж и монтаж, должны выполняться исключительно при потребителе и с предоставлением документов об этом.

Нужно ли платить за поверку счетчика

Поверка – это плановая обязательная процедура, которая проводится за деньги от оплаченной коммуналки. То есть, стоимость этой услуги уже включена в тариф газоснабжения.

С другими процедурами ситуация несколько иная. К примеру, замена и ремонт могут быть за счет поставщика и, в отдельных случаях, за отдельную плату от потребителя

Кто может не проходить поверку

Несмотря на то, что процедура поверки обязательна, в некоторых случаях ее невозможно осуществить. Речь идет о:

гражданах, которые находятся на оккупированных территориях;

лицах, находящихся в зоне активных боевых действий.

В таких случаях поверку переносят до тех пор, пока ее проведение не будет безопасным. Точное время назначит регулятор.