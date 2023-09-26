Нужно ли проводить поверку сейчас

Летом правительство возобновило обязательную поверку счетчиков. Начиная с июня 2023 года, граждане, у которых наступил срок выполнения этой процедуры, должны осуществить ее в течение трех месяцев после окончания грядущего отопительного сезона.

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Благодаря поверке счетчиков, вы будете гораздо меньше платить за коммуналку. Согласно постановлению, если процедура не проходит вовремя, объем потребленного сырья высчитывается по нормам потребления.

Как происходит поверка

В основном эта процедура занимает до 5 дней. Устройство обязательно снимается и заверяется специалистами.

Обратите внимание! Демонтаж и последующий монтаж должны производиться исключительно в присутствии потребителя. Специалист должен составить соответствующий акт о выполнении этих процедур.