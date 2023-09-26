Чи треба проводити повірку зараз

Влітку уряд поновив обов'язкову повірку лічильників. Починаючи з червня 2023 року, громадяни, у яких настав термін виконання цієї процедури, мають здійснити її протягом трьох місяців після закінчення прийдешнього опалювального сезону.

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Завдяки повірці лічильників, ви будете значно менше платити за комуналку. Згідно з постановою, якщо процедура не відбувається вчасно, обсяг спожитої сировини вираховується за нормами споживання.

Як відбувається повірка

Переважно ця процедура займає до 5 днів. Пристрій обов'язково знімається і завіряється спеціалістами.

Зверніть увагу! Демонтаж та подальший монтаж мають відбуватися, виключно, у присутності споживача. Спеціаліст має скласти відповідний акт про виконання цих процедур.