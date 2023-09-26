Чего ждать от гривневых депозитов

Дмитрий Замотаев рассказал, что средние ставки по вкладам на срок от 3 до 6 месяцев составят 15%, а ставки от 9 месяцев до 1 года ориентировочно будут на отметке 14 – 15% годовых, передает 24 Канал. Однако снижение ставок еще не означает сокращения прибыли, которая может составлять до 4 – 5% на вклады с размещением от 3 до 6 месяцев и до 5% на вклады до 1 года.

Читайте также Изменения депозитных ставок в октябре: что будет с вкладами украинцев

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА. Экономическая конъюнктура в Украине сейчас достаточно благоприятна. В частности, это касается развития всех сфер экономики, что позволило НБУ существенно улучшить макропрогноз, согласно которому рост ВВП в 2023 году может превысить 3%. Кроме того, для сохранения и приумножения наличных средств для граждан очень важно существенное замедление инфляции до 8,6% в годовом измерении. А системная и продолжительная макрофинансовая поддержка Украины фактически "цементирует" государственный бюджет. Другими словами, риски, что вложенные средства "проглотит" инфляция, пока минимальны.

Он считает, что это хорошее время вложить деньги в депозиты и получить прибыль. Гривневые депозиты могут вырасти на 12% до конца года, а доля вкладов сроком от 3 до 6 месяцев может превысить 60% от общего числа новых депозитов.

Ожидается, что в ближайшие месяцы доходность депозитов продолжит снижаться, что побуждает граждан открывать вклады именно сейчас – пока ставки максимально привлекательны,

– добавил он.

Он напомнил, что в декабре может снова уменьшиться размер учетной ставки еще на 2 – 3 процентных показателя (до 18 – 17%). Поэтому активными месяцами могут стать октябрь и ноябрь.

Что будет с валютными депозитами

Пик популярности валютных прогнозов пришелся на август, поэтому в дальнейшем будут продолжаться более инертные тенденции.

С мая около 30 – 35% коммерческих банков реанимировало собственные валютные депозитные программы, мгновенно увеличив их доходность с 0,1% до 1,8 – 2%. То есть у граждан, имевших сбережения в иностранной валюте, появилась реальная возможность получить из них вполне приемлемую пассивную прибыль. И к началу осени на рынке наблюдалась активность вкладчиков: в общей структуре депозитов валютные вклады выросли с 2 – 5% до 15 – 18%,

– объяснил Замотаев.

Согласно его информации, в начале сентября максимальная доходность по годовым вкладам в долларах составляет 3,3 – 3,5% (средний размер доходности не превышает 2,5%), а максимальная доходность аналоговых евро депозитов – 2,3 – 2,5 % (средняя доходность на уровне 2%).

Собственно, можно констатировать, что доходность валютных депозитов уже достигла своего "потолка" и дальнейшее увеличение ставок может быть лишь ситуативным (точечным) с определенными дополнительными условиями для клиента. Таким образом, в четвертом квартале именно гривневые вклады станут более прибыльными для граждан,

– сказал банкир.

Как вероятные обстрелы повлияют на уровень депозитных вкладов

Дмитрий Замотаев убежден, что, несмотря на вероятные обстрелы энергосистемы зимой, более 70% отделений банков смогут непрерывно предоставлять свои услуги клиентам.

Пока рано говорить о возможном ущербе от новых ракетных обстрелов. Но банковская система Украины надежно защищена от перебоев с энергоснабжением. А развитие "электронного банкинга" позволяет гражданам получить максимальный спектр услуг дистанционно, включая открытие депозитных вкладов. Именно поэтому ожидается, что, несмотря на военные риски, "депозитная" активность граждан до конца года будет оставаться достаточно высокой,

– рассказал Замотаев.

Также большинство банков будет предлагать открывать депозиты через мобильные приложения, что значительно упростит процесс.