Что будет с депозитами в октябре

Банкир Дмитрий Замотаев предполагает, что новые депозитные программы были разработаны еще после снижения учетной ставки в июне до 22%, сообщает 24 Канал. Поэтому можно сказать, что их запуск будет происходить почти мгновенно.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Среди главных изменений можно выделить рост популярности гривневых вкладов с размещением от 3 до 6 месяцев. В октябре их доля в общей структуре новых депозитов может составить до 60 – 65%, еще в июне она была на уровне 25 – 30%.

По мнению банкира, размер ставок в октябре ожидаемо будет следующим:

средние ставки по гривневым вкладам с размещением от 3 до 6 месяцев составят 15% годовых;

средние ставки по гривневым депозитам с размещением от 9 до 12 месяцев будут на уровне 14 – 15%.

Обратите внимание! По прогнозу, рост ВВП к концу года будет почти 3%, замедление инфляции уже составляет 8,6%.

Замотаев говорит, что общая экономическая ситуация в стране будет способствовать тому, чтобы граждане активно открывали новые вклады и именно в гривне.

Доходность гривневых депозитов останется на достаточно высоком уровне: вложения на 3 – 6 месяцев дадут клиенту чистый доход на уровне 4 – 5%, от 9 до 12 месяцев до 5 – 6%. Понимаем, что сейчас это почти оптимальная доходность, ведь максимальная прибыль по валютным депозитам не превысит 3,5% в долларах и 2,5% в евро.

– отмечает банкир

Рост ставок валютных депозитов будет достаточно хилым, ведь их главный пик был в августе, когда почти треть банков реанимировали свои программы, сразу увеличив доходность по вкладам на 1,8 – 2%.

Популярность валютных вкладов несколько снизилась, прежде всего, из-за резапуска конвертационных депозитов. НБУ вдвое увеличил лимит на приобретение безналичной валюты по официальному курсу с обязательным дальнейшим размещением на депозитах сроком от 3 месяцев.

По возвращении к плавающему курсу, который будет по всем признакам основываться на рыночном курсе валюту, у граждан отпадет целесообразность в приобретении безналичной валюты, ведь фиксированный официальный курс будет отменен.

– заключает Замотаев

Рост доли валютных депозитов будет медленным, но все же неустанным. Гривневые вложения также не будут отставать.