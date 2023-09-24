Що буде з депозитами у жовтні

Банкір Дмитро Замотаєв припускає, що нові депозитні програми були розроблені, ще після зниження облікової ставки у червні до 22%, повідомляє 24 Канал. Тому можна сказати, що їх запуск відбуватиметься майже миттєво.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Серед найголовніших змін можна виділити зростання популярності гривневих вкладів з розміщенням від 3 до 6 місяців. Протягом жовтня їхня частка в загальній структурі нових депозитів може скласти до 60- 65%, ще у червні вона була на рівні 25 – 30%.

На думку банкіра, розмір ставок у жовтні очікувано будуть такими:

середні ставки за гривневими вкладами з розміщенням від 3 до 6 місяців складуть 15% річних;

середні ставки за гривневими депозитами з розміщенням від 9 до 12 місяців будуть на рівні 14-15%.

Зверніть увагу! За прогнозом зростання ВВП до кінця року буде майже 3%, сповільнення інфляції вже складає 8,6%.

Замотаєв каже, що загальна економічна ситуація в країні сприятиме тому, щоб громадяни активно відкривали нові вклади та саме у гривні.

Дохідність гривневих депозитів залишиться на досить високому рівні: вкладення на 3 – 6 місяців дадуть клієнту "чистий" дохід на рівні 4 – 5%, від 9 до 12 місяців до 5 – 6%. Розуміємо, що на даний час це майже оптимальна дохідність, адже максимальний прибуток за валютними депозитами не перевищить 3,5% у доларах та 2,5% у євро.

– наголошує банкір

Зростання ставок валютних депозитів буде досить кволим, адже їх головний пік був у серпні, коли майже третина банків реанімувала свої програми, відразу збільшивши дохідність за вкладами на 1,8 – 2%.

Популярність валютних вкладів дещо знизилася насамперед через резапуск конвертаційних депозитів. НБУ вдвічі збільшив ліміт на придбання безготівкової валюти за офіційним курсом з обов’язковим її подальшим розміщенням на депозитах терміном від 3 місяців.

Після повернення до плаваючого курсу, який за всіма ознаками ґрунтуватиметься на ринковому курсі валюту, у громадян відпаде доцільність у придбанні безготівкової валюти, адже фіксований офіційний курс буде скасовано.

– підсумовує Замотаєв

Зростання частки валютних депозитів буде повільним, але все ж таки невпинним. Гривневі вкладення також не відставатимуть.