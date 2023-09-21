Доплати для пенсіонерів

Пенсію можна збільшити завдяки надбавкам. Деякі з цих доплат оформлюються автоматично інші нараховуються виключно при наявності спеціальної заяви.

Читайте також Вперше за 6 місяців без світла: росіяни знову почали тероризують енергосистему

Види доплат до пенсії

За військову службу

Якщо особа має статус учасника бойових дій, вона може отримати надбавку у розмірі 25% від прожиткового мінімуму, при умові, що громадянин втратив працездатність.