Доплати для пенсіонерів

Пенсію можна збільшити завдяки надбавкам. Деякі з цих доплат оформлюються автоматично інші нараховуються виключно при наявності спеціальної заяви.

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Види доплат до пенсії

  • За військову службу

Якщо особа має статус учасника бойових дій, вона може отримати надбавку у розмірі 25% від прожиткового мінімуму, при умові, що громадянин втратив працездатність.

Тобто, якщо збільшується прожитковий мінімум, зростає і надбавка. Ця виплата надається автоматично, якщо ПФУ має відомості про службу особи.

  • За станом здоров'я

Ця надбавка надається аби підтримати нормальний рівень життя пенсіонера. Доплату можуть отримати:

  • пенсіонери, які не мають працездатних родичів і самостійно проживають після 80 років;
  • особи, які не мають зовнішньої підтримки і не можуть себе фінансово забезпечити;
  • громадяни, які потребують особливого догляду.

Розмір цієї надбавки – 40% від прожиткового мінімуму, зараз це 837 гривень.

  • За віком

Така доплата призначається автоматично і складає:

  • від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
  • від 75 до 80 років – 456 гривень;
  • старше 80 років – 570 гривень.