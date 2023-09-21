Доплаты для пенсионеров
Пенсию можно увеличить благодаря надбавкам. Некоторые из этих доплат оформляются автоматически, другие начисляются исключительно при наличии специального заявления.
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Виды доплат к пенсии
- За военную службу
Если человек имеет статус участника боевых действий, он может получить надбавку в размере 25% от прожиточного минимума при условии, что гражданин потерял трудоспособность.
То есть, если увеличивается прожиточный минимум, растет и надбавка. Эта выплата предоставляется автоматически, если в ПФУ есть сведения о службе лица.
- По состоянию здоровья
Эта надбавка предоставляется, чтобы поддержать нормальный уровень жизни пенсионера. Доплату могут получить:
- пенсионеры, не имеющие трудоспособных родственников и самостоятельно проживающие после 80 лет;
- лица, которые не имеют внешней поддержки и не могут себя финансово обеспечить;
- граждане, нуждающиеся в особом уходе.
Размер этой надбавки – 40% от прожиточного минимума, сейчас это 837 гривен.
- По возрасту
Такая доплата назначается автоматически и составляет:
- от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 80 лет – 456 гривен;
- старше 80 лет – 570 гривен.