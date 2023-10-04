Коли потрібно проводити повірку
Споживача мають попередити про повірку не пізніше ніж за місяць перед проходженням процедури. Виключення складають ситуації, коли необхідно провести ремонтні роботи, тоді термін скорочується до 3 робочих днів.
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Як проводиться повірка газового лічильника:
- спеціаліст, який є офіційним представником оператора ГРМ, знімає ваш пристрій і надає вам відповідний документ;
- відбувається перевірка лічильника, зазвичай вона триває до 5 днів;
- монтаж пристрою;
- обов'язкове опломбування лічильника, спеціаліст має надати вам акт про проведення робіт.
Чи потрібно платити за повірку лічильника
Повірка – це планова обов'язкова процедура, яка проводиться за гроші від оплаченої комуналки. Тобто вартість цієї послуги уже включена у тариф газопостачання.
З іншими процедурами ситуація дещо інакша. До прикладу заміна та ремонт можуть бути за рахунок постачальника і, в окремих випадках, за окрему плату. від споживача
Хто може не проходити повірку
Попри те, що процедура повірки обов'язкова, у деяких випадках її просто неможливо здійснити. Йдеться про:
- громадян, які перебувають на окупованих територіях;
- осіб, що знаходяться у зоні активних бойових дій.
У таких випадках повірку переносять до часу, поки її проведення не буде безпечним. Точний час призначить регулятор.