Как получить деньги на почте за границей

Более 2 миллионов украинцев привыкли получать пенсию на Укрпочте. С начала полномасштабного вторжения некоторые из них были вынуждены уехать за границу. Кабмин ввел возможность получать пенсию на почте и выехавших за пределы Украины.

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Средства будут отправляться международным почтовым переводом.

Услуга будет доступна в период военного положения и в течение шести месяцев после прекращения или отмены, однако не более двух лет со дня введения инициативы.

Тарас Мельничук Представитель Кабмина в Верховной Раде Предусмотрена возможность по желанию получателя на основании заявления получать пенсию и денежную помощь международным почтовым переводом в стране его пребывания.

Раньше пенсионеры за границей получали деньги исключительно на карту.

Размер пенсий в Украине сейчас

Последняя индексация пенсий произошла в марте 2023 года. После пересчета размер минимальной пенсии для некоторых пенсионеров вырос с 2100 гривен до 2520 гривен.

Сколько получают украинские пенсионеры: