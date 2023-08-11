Как получить деньги на почте за границей
Более 2 миллионов украинцев привыкли получать пенсию на Укрпочте. С начала полномасштабного вторжения некоторые из них были вынуждены уехать за границу. Кабмин ввел возможность получать пенсию на почте и выехавших за пределы Украины.
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Средства будут отправляться международным почтовым переводом.
Услуга будет доступна в период военного положения и в течение шести месяцев после прекращения или отмены, однако не более двух лет со дня введения инициативы.
Предусмотрена возможность по желанию получателя на основании заявления получать пенсию и денежную помощь международным почтовым переводом в стране его пребывания.
Раньше пенсионеры за границей получали деньги исключительно на карту.
Размер пенсий в Украине сейчас
Последняя индексация пенсий произошла в марте 2023 года. После пересчета размер минимальной пенсии для некоторых пенсионеров вырос с 2100 гривен до 2520 гривен.
Сколько получают украинские пенсионеры:
- 0,6% пенсионеров имеют – 1227,80 гривен пенсии;
- 29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен;
- 21,3% – от 3001 до 4000 гривен;
- 15% – от 4001 до 5000 гривен;
- 23,2% – от 5001 до 10000 гривен;
- 10,4% – более 10 000 гривен в месяц.