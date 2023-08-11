О праве на субсидию можно будет узнать онлайн
Уже в следующем отопительном сезоне будет доступна услуга на правительственных порталах, которая будет сообщать украинцам об их праве на субсидию.
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С началом отопительного сезона на портале Дия и в личном кабинете на вебпортале ПФУ будет уже сгенерирована дополнительная информация. Когда человек зайдет в действие или пенсионный кабинет, он сразу увидит потенциальную приписку: "Вы можете претендовать на субсидию".
Если такая надпись появится, человек сможет подать заявку в один клик, а портал будет информировать ее автоматически.
Несмотря на то, что в неотапливаемый сезон субсидию получают 1,6 миллиона человек, ожидается, что их количество этой зимой значительно возрастет.
Некоторые не будут получать субсидию с 1 августа
Оказалось, что 10% получателей субсидий, оформили ее незаконно Поэтому государство усилит свой контроль в этой сфере.
Субсидии прекратят выплачивать для:
- тех, кто скрыл свой доход и не указал его в декларации;
- должники, не оплачивающие коммунальные;
- семьи, где умер получатель пенсии;
- граждане, подделавшие документы и мониторинг это обнаружил;
- лица, изменившие свое место жительства.