О праве на субсидию можно будет узнать онлайн

Уже в следующем отопительном сезоне будет доступна услуга на правительственных порталах, которая будет сообщать украинцам об их праве на субсидию.

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Оксана Жолнович Министерство социальной политики С началом отопительного сезона на портале Дия и в личном кабинете на вебпортале ПФУ будет уже сгенерирована дополнительная информация. Когда человек зайдет в действие или пенсионный кабинет, он сразу увидит потенциальную приписку: "Вы можете претендовать на субсидию".

Если такая надпись появится, человек сможет подать заявку в один клик, а портал будет информировать ее автоматически.

Напомним! На субсидию могут рассчитывать семьи, где плата за жилищно-коммунальные услуги превышает 15% совокупного дохода.

Несмотря на то, что в неотапливаемый сезон субсидию получают 1,6 миллиона человек, ожидается, что их количество этой зимой значительно возрастет.

Некоторые не будут получать субсидию с 1 августа

Оказалось, что 10% получателей субсидий, оформили ее незаконно Поэтому государство усилит свой контроль в этой сфере.

Субсидии прекратят выплачивать для:

тех, кто скрыл свой доход и не указал его в декларации;

должники, не оплачивающие коммунальные;

семьи, где умер получатель пенсии;

граждане, подделавшие документы и мониторинг это обнаружил;

лица, изменившие свое место жительства.

Напомним! Сумма субсидии составляет 350-400 гривен и меняться не будет.