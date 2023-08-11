Про право на субсидію можна буде дізнатися онлайн

Уже в наступному опалювальному сезоні буде доступною послуга на урядових порталах, яка повідомлятиме українцям про їх право на субсидію.

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Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики З початком опалювального сезону на порталі Дія і в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ буде вже згенерована додаткова інформація. Коли людина зайде в Дію чи пенсійний кабінет, вона одразу побачить потенційну приписку: "Ви можете претендувати на субсидію".

Якщо такий надпис з'явиться, людина зможе в один клік подати заявку, а портал інформуватиме її автоматично.

Нагадаємо! На субсидію можуть розраховувати родини, в яких плата за житлово-комунальні послуги перевищує 15% сукупного доходу.

Попри те, що в неопалювальний сезон субсидію отримують 1,6 мільйона осіб, очікується, що їх кількість цієї зими значно зросте.

Дехто не отримуватиме субсидію з 1 серпня

Виявилося, що 10% отримувачів субсидій оформили її незаконно. Через це держава посилить свій контроль у цій сфері.

Субсидії припинять виплачувати:

тим, хто приховав свій дохід і не вказав його у декларації;

боржникам, які не оплачують комунальні;

родинам, де помер отримувач пенсії;

громадянам, що підробили документи, й моніторинг це виявив;

особам, які змінили своє місце проживання.

Нагадаємо! Сума субсидії складає 350 – 400 гривень і змінюватися не буде.