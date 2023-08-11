Як отримати гроші на пошті за кордоном

Понад 2 мільйони українців звикли отримувати пенсію на Укрпошті. З початку повномасштабного вторгнення деякі з них були вимушені виїхати за кордон. Кабмін запровадив можливість отримувати пенсію на пошті і тим, хто виїхав за межі України.

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Кошти будуть надсилатися міжнародним поштовим переказом.

Послуга буде доступна у період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування, проте не більш як два роки з дня запровадження ініціативи.

Тарас Мельничук Представник Кабміну у Верховній Раді Передбачено можливість за бажанням одержувача на підставі заяви, отримувати пенсію та грошову допомогу міжнародним поштовим переказом в країні його перебування.

Раніше пенсіонери за кордоном отримували гроші виключно на карту.

Розмір пенсій в Україні зараз

Остання індексація пенсій відбулася у березні 2023 року. Після перерахунку розмір мінімальної пенсії для деяких пенсіонерів зріс з 2 100 гривень до 2 520 гривень.

Скільки отримують українські пенсіонери: