Главное о "зимней тысяче" 2025: кто и когда сможет получить выплату

15 ноября в Украине стартует программа "Зимней поддержки", которая предусматривает возможность получить тысячу гривен помощи от государства. Кто может претендовать на выплату и как ее получить рассказываем далее.

Кто может получить "зимнюю тысячу" в 2025 году?

Получить выплату этой зимой могут 11 миллионов украинцев. На это в государственном бюджете предусмотрели 11 миллиардов гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

"Зимняя тысяча" будет доступна для всех граждан Украины независимо от возрастадля взрослых и детей. Прежде всего она предназначена для семей с детьми разных категорий, одиноких пенсионеров и внутренне перемещенных лиц. Единовременную выплату планируют осуществить всем заявителям до конца 2025 года.

Деньги для этого нашли по итогам перераспределения средств, сэкономленных при выполнении программ социальной поддержки. Кабинет Министров утвердил механизм выплаты 1 тысячи гривен в рамках комплексной программы "Зимняя поддержка".

Как получить выплату от государства?

Подача заявок на выплату стартует 15 ноября. Подавать их можно через следующие способы:

через приложение Дія – после обработки заявки деньги поступят на карту "Нацкешбек";

в отделении Укрпочты – выплата придет на специальный счет.

Прием заявок продлится до 24 декабря 2025 года.

На что можно потратить "Зимнюю тысячу"?

Зимнюю "тысячу" можно потратить на следующие товары и услуги:

лекарства;

продукты питания украинских производителей;

почтовые и коммунальные услуги;

книги и благотворительные взносы.

Заметим! Использовать деньги нужно до 30 июня 2026 года.

Какие итоги предыдущей выплаты "зимней тысячи"?