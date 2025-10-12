Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Государство помогает украинцам оплачивать коммуналку: как получать более тысячи гривен ежемесячно
12 октября, 13:01
9

Государство помогает украинцам оплачивать коммуналку: как получать более тысячи гривен ежемесячно

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • В Украине ввели новую программу поддержки для семей, проживающих в прифронтовых регионах, уже пользующихся субсидиями или льготами.
  • Сумма помощи составляет 432 гривны на каждого члена семьи, с максимальной выплатой 1 296 гривен на семью.

Украинцы могут рассчитывать на новую государственную поддержку для оплаты коммунальных услуг. Кто и как может воспользоваться этой помощью и получить более тысячи гривен ежемесячно, читайте дальше.

Кто сможет получить деньги для оплаты коммуналки от государства?

В Украине ввели новую программу поддержки для семей, проживающих в прифронтовых регионах. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, пишет 24 Канал.

Дополнительные выплаты получат те домохозяйства, которые уже пользуются субсидиями или льготами. Сумма помощи составляет 432 гривны на каждого члена семьи, а максимальная выплата на семью – 1 296 гривен.

Например! Семья из трех человек получит именно эту максимальную сумму, что эквивалентно оплате 300 киловатт электроэнергии.

Как оформить денежную помощь на оплату коммунальных услуг?

В то же время как напоминают в Министерстве развития общин, оформлять документы или подавать заявление не нужно – выплаты будут происходить автоматически через Пенсионный фонд Украины.

Обратите внимание! Это позволяет избежать очередей и задержек, а деньги начисляются на основе имеющихся данных о субсидиях и льготах.

Программа финансируется до завершения военного положения или до момента, когда жители прифронтовых территорий смогут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. В случае эвакуации выплаты автоматически прекращаются.

Что еще известно о помощи на коммунальные услуги?

  • С мая 2025 года в Украине действуют обновленные правила назначения льгот на оплату коммунальных услуг, учитывающие доход семьи.
  • В Днепре ввели адресную программу поддержки, которая ежемесячно позволяет отдельным семьям получать дополнительные средства на оплату жилищно-коммунальных услуг.