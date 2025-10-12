Українці можуть розраховувати на нову державну підтримку для оплати комунальних послуг. Хто та як може скористатися цією допомогою та отримати понад тисячу гривень щомісяця, читайте далі.

Хто зможе отримати гроші для сплати комуналки від держави?

В Україні запровадили нову програму підтримки для родин, які проживають у прифронтових регіонах. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, пише 24 Канал.

Додаткові виплати отримають ті домогосподарства, які вже користуються субсидіями або пільгами. Сума допомоги становить 432 гривні на кожного члена сім’ї, а максимальна виплата на родину – 1 296 гривень.

Наприклад! Сім’я з трьох осіб отримає саме цю максимальну суму, що еквівалентно оплаті 300 кіловатів електроенергії.

Як оформити грошову допомогу на оплату комунальних послуг?