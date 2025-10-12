Укр Рус
12 жовтня, 13:01
Держава допомагає українцям оплачувати комуналку: як отримувати понад тисячу гривень щомісяця

Катерина Добровольська
Основні тези
  • В Україні запровадили нову програму підтримки для родин, які проживають у прифронтових регіонах, що вже користуються субсидіями або пільгами.
  • Сума допомоги становить 432 гривні на кожного члена сім’ї, з максимальною виплатою 1 296 гривень на родину.

Українці можуть розраховувати на нову державну підтримку для оплати комунальних послуг. Хто та як може скористатися цією допомогою та отримати понад тисячу гривень щомісяця, читайте далі.

Хто зможе отримати гроші для сплати комуналки від держави?

В Україні запровадили нову програму підтримки для родин, які проживають у прифронтових регіонах. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, пише 24 Канал.

Додаткові виплати отримають ті домогосподарства, які вже користуються субсидіями або пільгами. Сума допомоги становить 432 гривні на кожного члена сім’ї, а максимальна виплата на родину – 1 296 гривень.

Наприклад! Сім’я з трьох осіб отримає саме цю максимальну суму, що еквівалентно оплаті 300 кіловатів електроенергії.

Як оформити грошову допомогу на оплату комунальних послуг?

Водночас як нагадують у Міністерстві розвитку громад, оформлювати документи чи подавати заяву не потрібно – виплати відбуватимуться автоматично через Пенсійний фонд України. 

Зверніть увагу! Це дозволяє уникнути черг та затримок, а гроші нараховуються на основі наявних даних про субсидії та пільги.

Програма фінансується до завершення воєнного стану або до моменту, коли мешканці прифронтових територій зможуть самостійно сплачувати комунальні послуги. У разі евакуації виплати автоматично припиняються.

Що ще відомо про допомогу на комунальні послуги?

  • З травня 2025 року в Україні діють оновлені правила призначення пільг на оплату комунальних послуг, що враховують дохід родини.
  • У Дніпрі запровадили адресну програму підтримки, яка щомісяця дозволяє окремим сім’ям отримувати додаткові кошти на оплату житлово-комунальних послуг.