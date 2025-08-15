Правительством принято решение о выплате некоторым семьям погибших военных по 15 миллионов гривен. Эти средства предоставляются только при определенных условиях.

Каким семьям выплачивают 15 миллионов гривен?

Выплата осуществляется, если военный умер в период полномасштабной войны при прохождении им военной службы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

Обратите внимание! Речь идет именно о непосредственном участии умершего в боевых действиях. Если он погиб в результате других обстоятельств, например, несчастного случая или самоубийства, находясь на службе, средства не предоставляются.

Выплата 15 миллионов происходит не сразу:

20% от суммы выплачивается сразу;

остаток суммы – в течение 40 месяцев.

Нужно отметить, что начисление этой выплаты происходит после того, семья погибшего соберет все документы. Затем заявление рассматривает Минобороны.

В комментарии УНИАН адвокат Елена Воронкова отметила, что иногда этот процесс происходит довольно долго. Бывают случаи, когда рассмотрение длится более года.

Елена Воронкова Адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" У меня в практике были случаи, когда такие документы чиновники рассматривали и год, и полтора, хотя рассмотрение должно длиться не более года. После утверждения начисления выплаты обычно не приходится очень долго ждать.

Почему могут не выплатить 15 миллионов семье погибшего военного?

Иногда семьям отказывают в выплате 15 миллионов гривен. Как отмечает INSEININ, есть целый ряд причин, почему так может произойти:

Смерть военного не связана с военными действиями .

. Отсутствуют необходимые документы . Иногда сведений не хватает. В таком случае, нужно добавить необходимые документы и попробовать подать их снова.

. Иногда сведений не хватает. В таком случае, нужно добавить необходимые документы и попробовать подать их снова. Заявитель не соответствует статусу родственника, который имеет право на такую выплату .

. Закончилось время на подачу заявления. Обратиться за получением выплаты нужно в течение 3 лет с момента возникновения этого права.

Обратите внимание! На эту выплату не имеют права родственники, проживающие на территории России, осужденные за государственную измену или коллаборационизм, а также имеющие российское гражданство.