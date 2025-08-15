Выплаты за погибшего воина: почему на самом деле семье не выплатили 15 миллионов
- Выплата 15 миллионов гривен семьям погибших военных предоставляется только при условии гибели во время боевых действий, а не из-за несчастных случаев или самоубийства.
- Причинами отказа в выплате могут быть: смерть, не связана с боевыми действиями, отсутствие документов, несоответствие статуса родственника, или проживание на территории России.
Правительством принято решение о выплате некоторым семьям погибших военных по 15 миллионов гривен. Эти средства предоставляются только при определенных условиях.
Каким семьям выплачивают 15 миллионов гривен?
Выплата осуществляется, если военный умер в период полномасштабной войны при прохождении им военной службы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.
Обратите внимание! Речь идет именно о непосредственном участии умершего в боевых действиях. Если он погиб в результате других обстоятельств, например, несчастного случая или самоубийства, находясь на службе, средства не предоставляются.
Выплата 15 миллионов происходит не сразу:
- 20% от суммы выплачивается сразу;
- остаток суммы – в течение 40 месяцев.
Нужно отметить, что начисление этой выплаты происходит после того, семья погибшего соберет все документы. Затем заявление рассматривает Минобороны.
В комментарии УНИАН адвокат Елена Воронкова отметила, что иногда этот процесс происходит довольно долго. Бывают случаи, когда рассмотрение длится более года.
У меня в практике были случаи, когда такие документы чиновники рассматривали и год, и полтора, хотя рассмотрение должно длиться не более года. После утверждения начисления выплаты обычно не приходится очень долго ждать.
Почему могут не выплатить 15 миллионов семье погибшего военного?
Иногда семьям отказывают в выплате 15 миллионов гривен. Как отмечает INSEININ, есть целый ряд причин, почему так может произойти:
- Смерть военного не связана с военными действиями.
- Отсутствуют необходимые документы. Иногда сведений не хватает. В таком случае, нужно добавить необходимые документы и попробовать подать их снова.
- Заявитель не соответствует статусу родственника, который имеет право на такую выплату.
- Закончилось время на подачу заявления. Обратиться за получением выплаты нужно в течение 3 лет с момента возникновения этого права.
Обратите внимание! На эту выплату не имеют права родственники, проживающие на территории России, осужденные за государственную измену или коллаборационизм, а также имеющие российское гражданство.