Урядом ухвалено рішення про виплату деяким родинам загиблих військових по 15 мільйонів гривень. Ці кошти надаються лише за певних умов.

Яким родинам виплачують 15 мільйонів гривень?

Виплата здійснюється, якщо військовий помер період повномасштабної війни при проходженні ним військової служби, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

Зверніть увагу! Йдеться саме про безпосередню участь померлого у бойових діях. Якщо він загинув внаслідок інших обставин, наприклад, нещасного випадку чи самогубства, перебуваючи на службі, кошти не надаються.

Виплата 15 мільйонів відбувається не одразу:

20% від суми виплачується одразу;

залишок суми – протягом 40 місяців.

Потрібно зазначити, що нарахування цієї виплати відбувається після того, родина загиблого збере усі документи. Потім заяву розглядає Міноборони.

У коментарі УНІАН адвокатка Олена Воронкова зазначила, що інколи цей процес відбувається доволі довго. Бувають випадки, коли розгляд триває більш як рік.

Олена Воронкова Адвокатка адвокатського бюро "Івана Хомича" У мене в практиці були випадки, коли такі документи чиновники розглядали і рік, і півтора, хоча розгляд має тривати не більше року. Після затвердження нарахування виплати зазвичай не доводиться дуже довго чекати.

Чому можуть не виплатити 15 мільйонів родині загиблого військового?

Інколи родинам відмовляють у виплаті 15 мільйонів гривень. Як зазначає INSEININ, є ціла низка причин, чому так може статися:

Смерть військового непов'язана з військовими діями.

Відсутні потрібні документи . Інколи відомостей не вистачає. В такому випадку, потрібно додати необхідні документи і спробувати подати їх знову.

. Інколи відомостей не вистачає. В такому випадку, потрібно додати необхідні документи і спробувати подати їх знову. Заявник не відповідає статусу родича, який має право на таку виплату .

. Закінчився час на подачу заяви. Звернутися за отриманням виплати потрібно протягом 3 років з моменту виникнення цього права.

Зверніть увагу! На цю виплату не мають права родичі, які проживають на території Росії, засуджені за державну зраду або колабораціонізм чи мають російське громадянство.