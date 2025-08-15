Яким родинам виплачують 15 мільйонів гривень?

Виплата здійснюється, якщо військовий помер період повномасштабної війни при проходженні ним військової служби, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

Зверніть увагу! Йдеться саме про безпосередню участь померлого у бойових діях. Якщо він загинув внаслідок інших обставин, наприклад, нещасного випадку чи самогубства, перебуваючи на службі, кошти не надаються.

Виплата 15 мільйонів відбувається не одразу:

20% від суми виплачується одразу;

залишок суми – протягом 40 місяців.

Потрібно зазначити, що нарахування цієї виплати відбувається після того, родина загиблого збере усі документи. Потім заяву розглядає Міноборони.

У коментарі УНІАН адвокатка Олена Воронкова зазначила, що інколи цей процес відбувається доволі довго. Бувають випадки, коли розгляд триває більш як рік.

Олена Воронкова Адвокатка адвокатського бюро "Івана Хомича" У мене в практиці були випадки, коли такі документи чиновники розглядали і рік, і півтора, хоча розгляд має тривати не більше року. Після затвердження нарахування виплати зазвичай не доводиться дуже довго чекати.

Чому можуть не виплатити 15 мільйонів родині загиблого військового?

Інколи родинам відмовляють у виплаті 15 мільйонів гривень. Як зазначає INSEININ, є ціла низка причин, чому так може статися:

Смерть військового непов'язана з військовими діями.

Відсутні потрібні документи . Інколи відомостей не вистачає. В такому випадку, потрібно додати необхідні документи і спробувати подати їх знову.

. Інколи відомостей не вистачає. В такому випадку, потрібно додати необхідні документи і спробувати подати їх знову. Заявник не відповідає статусу родича, який має право на таку виплату .

. Закінчився час на подачу заяви. Звернутися за отриманням виплати потрібно протягом 3 років з моменту виникнення цього права.

Зверніть увагу! На цю виплату не мають права родичі, які проживають на території Росії, засуджені за державну зраду або колабораціонізм чи мають російське громадянство.