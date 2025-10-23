Теперь под запретом и криптовалюта: ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России

В Европейском Союзе приняли решение о 19-м пакете санкций против России. Все страны объединения поддержали введение новых ограничений.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Датского президентства Совета ЕС, которое распространило Суспильне.

Поддерживают ли в ЕС новый пакет санкций против России?

Странам ЕС удалось достичь политического согласия по пакету санкций против России. Партнеры принимают уже 19-й пакет ограничений, продолжается письменная процедура формального утверждения.

Это произошло после того, как Словакия сняла предостережения по утверждению нового пакета. Страна официально поддержала инициативу.

Так новый пакет санкций должны утвердить окончательно до 08:00 23 октября. Все удастся, если до этого времени не поступит новых возражений.

К слову, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не будет присутствовать на принятии решения о новых санкциях из-за мероприятия в своей стране. Его интересы будет представлять словацкий коллега Роберт Фицо.

Какие санкции будут в 19-ом пакете?

Согласно сообщениям, 19-й пакет санкций будет запрещать России:

импортировать сжиженный природный газ на рынки ЕС с января 2027 года; проводить транзакции для "Роснефти" и "Газпромнефти"; использовать для обхода нефтяных ограничений 118 судов "теневого флота". Вводится также дополнительный контроль за трейдерами. Впервые санкции будут действовать против криптоплатформ и транзакций в криптовалюте, которые Россия использует для обхода ограничений. Ограничения вводятся и против банков в России и третьих странах, которые помогают обходить санкции. ЕС вносит в "черные списки" 45 компаний, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс, особенно запрещается экспорт технологий для производства дронов.

