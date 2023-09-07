4 самые перспективные токены: какая крипта может вырасти в сентябре

В августе для биткойна было недостаточно благоприятное время, ведь он существенно упал в цене. Однако есть 4 криптовалюта, которые могут принести прибыль в сентябре.

Самые перспективные криптовалюты в сентябре

Есть 4 криптовалюта, которые в последнее время показывали хорошие тенденции:

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OKB

С июня 2021 года стоимость этой монеты несколько выросла, что напоминает пятиволновое восходящее движение. В настоящее время токен находится в четвертой волне, имеющей форму симметричного треугольника. Если активу удастся вырваться из системы, то его сопротивление будет находиться в пределах 72,1 доллара за рекордную монету. В настоящее время OKB торгуется в пределах 42,8 долларов с капитализацией 12,8 миллиона долларов.

Ocean Protocol (OCEAN)

В апреле 2021 года монета достигла своего исторического максимума – 1,94 доллара, после чего его стоимость упала и не поднимается нисходящая линия сопротивления 829 дней. Однако, по словам аналитиков, шансы на то, что OCEAN все же прорвется постоянно растет. Тем более, что с начала февраля Ocean Protocol торгуется в рамках нисходящего параллельного канала, а это в свою очередь свидетельствует о коррекционных движениях.

По состоянию на 4 сентября токен стоил 0,32 доллара, вырос на 2,3% за 24 часа.

Bitcoin Cash (BCH)

Актив начал расти еще в ноябре 2022 года и достиг нового годового максимума 329 долларов. Движение BCH тоже кажется похожим на пятимиволновый рост и если это так, тогда оно завершило четвертую волну. На пятой волне койн может снова вырасти до уровня 400 долларов, то есть на 90% больше текущей цены (194 доллара).

Toncoin (TON)

С декабря 2022 года цена монеты находится под нисходящей линией сопротивления. Пока Toncoin пересечь этот предел и в случае успеха новое сопротивление будет на уровне 2,60 доллара, что на 50% больше, чем сейчас. На прошлой неделе котировка достигла уровня 2 долларов. А за 3 сентября актив вырос более чем на 2.4% и торговался на уровне 1,89 доллара.

Биткойн установит новый исторический рекорд

С 2024 по 2028 год прогнозируется рост главной криптовалюты после халвинга. Монета достигает слабейшего уровня за 477 дней до начала этого процесса, но после халвинга стоимость всегда растет.

Мы считаем, что рынки упали достаточно. Мы ожидаем роста к новому году с последующим ускорением после халвинга,

– прогнозируют аналитики.

Следующий халвинг ожидается 20 апреля 2024 года. Тогда койн приблизится отметки в 148 тысяч долларов за монету.