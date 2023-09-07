4 найперспективніші токени: яка крипта може вирости у вересні

У серпні для біткойна були не досить сприятливі часи, адже він суттєво впав у ціні. Проте є 4 криптовалюти, які можуть принести прибуток у вересні.

Найперспективніші криптовалюти у вересні

Є 4 криптовалюти, які протягом останнього часу показували хороші тенденції:

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OKB

З червня 2021 року вартість цієї монети дещо зросла, що нагадує п’ятихвильовий висхідний рух. Нині токен знаходиться у четвертій хвилі, що має форму симетричного трикутника. Якщо активу вдасться вирватися з системи, то його опір перебуватиме в межах 72,1 долара за монету, що є рекордом. Нині OKB торгується у межах 42,8 долара з капіталізацією 12,8 мільйона доларів.

Ocean Protocol (OCEAN)

У квітні 2021 року монета досягла свого історичного максимуму – 1,94 долара, після чого його вартість впала і не піднімається низхідної лінії опору 829 днів. Проте за словами аналітиків, шанси на те, що OCEAN все ж прорветься постійно зростає. Тим паче, що з початку лютого Ocean Protocol торгується в рамках низхідного паралельного каналу, а це своєю чергою свідчить про корекційні рухи.

Станом на 4 вересня токен коштував 0,32 долара зрісши на 2,3% за 24 години.

Bitcoin Cash (BCH)

Актив почав зростати ще у листопаді 2022 року й досяг нового річного максимуму 329 доларів. Рух BCH теж здається схожим на п’ятихвильовий зріст і якщо це так, тоді він завершив четверту хвилю. На п’ятій хвилі койн може знову зрости до рівня 400 доларів, тобто на 90% більше поточної ціни (194 долари).

Toncoin (TON)

З грудня 2022 року ціна монети знаходиться під низхідною лінією опору. Поки що Toncoin перетнути цю межу й у разі успіху новий опір буде на рівні 2,60 долара, що на 50% більше ніж зараз. Минулого тижня котирування досягло рівня 2 доларів. А за 3 вересня актив зріс на понад 2.4% та торгувався на рівні 1,89 долара.

Біткойн встановить новий історичний рекорд

З 2024 по 2028 роки прогнозується ріст головної криптовалюти після халвінгу. Монета досягає найслабшого рівня за 477 днів до початку цього процесу, але після халвінгу вартість завжди зростає.

Ми вважаємо, що ринки достатньо впали. Ми очікуємо на зростання до нового року з наступним прискоренням після халвінгу,

– прогнозують аналітики.

Наступний халвінг очікується 20 квітня 2024 року. Тоді койн наблизиться позначки 148 тисяч доларів за монету.