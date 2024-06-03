Африканские государства активизировали борьбу с уличными дилерами валют

Монетарные органы в четырех африканских странах вводят новые меры против уличной торговли валютой. Уличных дилеров арестовывают, накладывают на них значительные штрафы, а правила деятельности обменных пунктов пересматриваются.

В Африке наказывают валютных торговцев

Не имея других вариантов защиты своих валют, африканские политики с Хараре на юге до Джубы на востоке и Лагоса на западе усиливают борьбу с уличными дилерами.

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Монетарные органы Замбии, Зимбабве, Нигерии, Южного Судана и Ганы принимают меры против обменников, которых обвиняют в подрыве стабильности национальных валют из-за спекуляций.

Во всех четырех странах процветают параллельные рынки, где курсы обмена используются гораздо активнее, чем официальные курсы, установленные центральными банками.

Почему борются с уличными торговцами валют

Председатель Банка Ганы Эрнест Аддисон запретил бюро обмена валют рекламировать курсы за пределами их помещений. Он подчеркнул, что банк хорошо осведомлен с деятельностью нелегальных операторов на валютном рынке и сотрудничает с центром финансовой разведки для очистки рынка.

Власти стран региона пытаются сократить неконтролируемые "уличные" рынки обмена. Курсы, которые они предлагают, часто сильно отличаются от официальных, установленных центральными банками, и являются более популярными среди населения.

Иностранные инвесторы часто колеблются инвестировать в страны с параллельными валютными рынками из-за потенциального влияния на стабильность национальной валюты.

По словам председателя Банка Южного Судана Джеймса Алика Гаранга, регулятор отмечает "частичный успех" мер по реорганизации валютного рынка, которые были введены в апреле.

Впрочем, изменения коснулись преимущественно деятельности уличных обменников. Так, в Зимбабве они покинули свои привычные места в центрах городов и начали осуществлять обмен через WhatsApp. В общем торговцы становятся более изобретательными и переходят в подполье, чтобы продолжать свою деятельность.

Рост уличного валютного рынка во многих аспектах вызван ограниченной доступностью долларов США через официальные каналы, как объяснил Хаснайн Малик, руководитель исследовательского отдела стратегии акций компании Tellimer в Дубае.