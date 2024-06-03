Как подавать показания счетчика

Показатели газового счетчика нужно передавать ежемесячно с 1 по 5 число. Делать это можно разными способами, как онлайн, так и оффлайн.

Читайте также Спрос на доллар вырос после того, как цена валюты пересекла отметку в 41 гривну

Сейчас абонентам доступны следующие методы передачи показателей:

через чат-бот в мессенджерах;

через контакт-центр по телефону;

в личном кабинете на сайте регулятора;

фиксация непосредственно оператором газовой службы.

Обратите внимание! Показатели газового счетчика это цифровое значение без учета цифры после запятой и нулей к основному числу.

Изменятся ли тарифы в июне

Тариф на газ для бытовых потребителей в июне не изменится. Регуляторы планируют сохранять постоянную стоимость сырья до мая 2025 года.

Напомним! Тариф на газ оставался постоянным на протяжении последних 2 сезонов.

При этом, значение тарифа меняется в зависимости от регулятора. В частности, у поставщика последней надежды – "Нафтогаза", который обслуживает 98% украинских потребителей, цена за кубометр составляет – 7,96 гривны.

У других поставщиков стоимость газа такая:

Обратите внимание! Тариф за доставку газа определяется и оплачивается отдельно.