Як подавати показники лічильника

Показники газового лічильника потрібно передавати щомісяця з 1 по 5 число. Робити це можна різними способами, як онлайн, так і офлайн.

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Зараз абонентам доступні такі методи передачі показників:

  • через чат-бот у месенджерах;
  • через контакт-центр телефоном;
  • у особистому кабінеті на сайті регулятора;
  • фіксація безпосередньо оператором газової служби.

Чи зміняться тарифи у червні

Тариф на газ для побутових споживачів у червні не зміниться. Регулятори планують зберігати сталу вартість сировини до травня 2025 року.

При цьому, значення тарифу змінюється залежно від регулятора. Зокрема, у постачальника останньої надії – "Нафтогазу", який обслуговує 98% українських споживачів, ціна за кубометр становить – 7,96 гривні.

У інших постачальників вартість газу така: