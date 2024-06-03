Чому попит на долар зростає

Як розповіла банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу, обсяги торгів на міжбанку зросли на 100 мільйонів доларів та досягнули 251 мільйона доларів.

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Також зросли інтервенції Національного банку, які за тиждень склали 1,09 мільярда доларів, що є максимумом з осені минулого року, коли було запроваджено режим керованої гнучкості обмінного курсу. Частково збільшення попиту можна пояснити недавніми кроками в напрямку валютної лібералізації.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Частково сплеск попиту пояснюється заходами валютної лібералізації, ухваленими кілька тижнів тому. Зростання котирувань на ВРУ (внутрішній ринок України, – ред.) спровокувало динамічне подорожчання валюти у готівковому сегменті. Тут курс доволі швидко подолав позначку 41 гривню за долар. І хоча подальшого росту не відбулося, психологічний вплив різкого збільшення вартості долара виявився доволі потужним.

Експертка додає, що населенням почало менше продавати валюту й натомість більше купувати. Лише чотири дні тижня чистий обсяг купівлі населенням валюти сягнув 233,8 мільйона доларів, що на 43 мільйони більше, ніж попереднього тижня.

На що вплине зростання курсу

Серед індикаторів ажіотажного попиту на готівковому валютному ринку виділяється збільшення розриву між курсами купівлі та продажу, а також високі курсові показники.

Цікаво! Деякі учасники ринку навіть намагалися встановити курс продажу в діапазоні 41,20-41,30 гривень за долар.

Зростання курсу спричинило посилення девальваційних очікувань, а виплата зарплат в Україні на початку тижня підтримала курс американського долара.

Але ближче до другої половини тижня я сподіваюся на невеличке зміцнення гривні. Цьому буде сприяти очікуване послаблення волатильності на ВРУ після дуже активних торгів минулого тижня і навіть ймовірне невеличке зміцнення гривні,

– каже Анна Золотько.

Вона вважає, що попит на валюту з боку населення залишиться високим, і курс продажу американського долара може коливатися від 40,7 до 41,3 гривні за долар цього тижня.