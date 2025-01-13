Як НБУ реагує на ситуацію на валютному ринку

Нацбанк на початку року збільшив об'єм продажів з резервів. Таким чином регулятор прагне покрити структурний дефіцит валюти, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Загалом, з 6 по 10 січня НБУ продав на міжбанку – 1,039 мільярдів доларів. Це на 40% більше ніж з 30 грудня 2024 року по 3 січня 2025 року.

Зверніть увагу! З 30 грудня 2024 по 3 січня 2025 року було продано 744,1 мільйона доларів.

У грудні 2024 року попит на валюту різко зріс. Саме у цей місяць НБУ продав на міжбанку – 5,284 мільярда доларів. Це історичний максимум.

Нагадаємо! За 2024 рік НБУ продав загалом 34,82 мільярда доларів на міжбанку. Водночас обсяг зовнішнього фінансування торк сягнув 41,7 мільярда доларів. Тобто, міжнародна допомога "перекрила" інтервенції регулятора.