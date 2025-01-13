Що відбуватиметься з російською економікою

Фінансист Крейг Кеннеді каже, що з 2022 року більш як 70% корпоративних кредитів Росії було надано галузям, що пов'язані з воєнними діями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Substack.

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За словами Кеннеді, за майже 3 роки повномасштабної війни використання цієї схеми дало Росії суму, що рівна офіційному воєнному бюджету. До того ж кількість корпоративних запозичень зросла до 415 мільярдів доларів.

Крейг Кеннеді. Колишній фінансист Bank of America та Morgan Stanley 210 – 250 мільярди доларів з цієї суми становлять примусові пільгові банківські кредити, надані оборонним підрядникам, багато з яких мають погану кредитну історію, щоб допомогти оплатити товари та послуги, пов'язані з війною.

Саме схема примусового позабюджетного фінансування допомогла Росії створити враження наче у неї відсутні проблеми з фінансуванням військових дій. Однак, наслідки почали проявлятися згодом. Йдеться про зростання інфляції і підвищення облікової ставки.

Кеннеді каже, що проблеми Кремля будуть лише посилюватися, якщо міжнародна спільнота посилить енергетичні санкції.

Завдяки подальшій рішучості та чіткому розумінню вразливості Москви Україна та її союзники зможуть реалізувати весь потенціал своїх переговорних важелів, уникнути непотрібних поступок і зменшити довгострокові ризики, пов'язані з російським реваншизмом,

– зауважує фінансист.

Зверніть увагу! За словами Кеннеді, чим довше Моква веде війну в Україні, тим ближчий крах російських корпорацій та банків. Йдеться про ті установи, фінансування яких буде зобов'язаний перебрати на себе уряд Росії.