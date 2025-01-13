Что будет происходить с российской экономикой

Финансист Крейг Кеннеди говорит, что с 2022 года более 70% корпоративных кредитов России было предоставлено отраслям, связанные с военными действиями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Substack.

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По словам Кеннеди, за почти 3 года полномасштабной войны использование этой схемы дало России сумму, равную официальному военному бюджету. К тому же количество корпоративных заимствований выросло до 415 миллиардов долларов.

Крейг Кеннеди. Бывший финансист Bank of America и Morgan Stanley 210 – 250 миллиардов долларов из этой суммы составляют принудительные льготные банковские кредиты, предоставленные оборонным подрядчикам, многие из которых имеют плохую кредитную историю, чтобы помочь оплатить товары и услуги, связанные с войной.

Именно схема принудительного внебюджетного финансирования помогла России создать впечатление, будто у нее отсутствуют проблемы с финансированием военных действий. Однако, последствия начали проявляться позже. Речь идет о росте инфляции и повышении учетной ставки.

Кеннеди говорит, что проблемы Кремля будут только усиливаться, если международное сообщество усилит энергетические санкции.

Благодаря дальнейшей решимости и четкому пониманию уязвимости Москвы Украина и ее союзники смогут реализовать весь потенциал своих переговорных рычагов, избежать ненужных уступок и уменьшить долгосрочные риски, связанные с российским реваншизмом,

– отмечает финансист.

Обратите внимание! По словам Кеннеди, чем дольше Моква ведет войну в Украине, тем ближе крах российских корпораций и банков. Речь идет о тех учреждениях, финансирование которых будет обязано взять на себя правительство России.