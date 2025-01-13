Как НБУ реагирует на ситуацию на валютном рынке

Нацбанк в начале года увеличил объем продаж из резервов. Таким образом регулятор стремится покрыть структурный дефицит валюты, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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В общем с 6 по 10 января НБУ продал на межбанке – 1,039 миллиарда долларов. Это на 40% больше чем с 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года.

Обратите внимание! С 30 декабря 2024 по 3 января 2025 года было продано 744,1 миллиона долларов.

В декабре 2024 года спрос на валюту резко вырос. Именно в этот месяц НБУ продал на межбанке – 5,284 миллиарда долларов. Это исторический максимум.

Напомним! За 2024 НБУ продал всего 34,82 миллиарда долларов на межбанке. В то же время объем внешнего финансирования достиг 41,7 миллиарда долларов. То есть, международная помощь "перекрыла" интервенции регулятора.