Курс валют у банках
- Станом на ранок 3 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,50 гривні (+10 копійок проти 31 травня), а продаж – 41,10 гривні (+5 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,90 гривні (+10 копійок), а продаж – у середньому за 44,70 гривні (+10 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41 гривні (без змін), а продаж – 41,10 гривні (-5 копійок).
- Євро купують за 44,55 гривні (+5 копійок), а продають за 44,74 гривні (+4 копійки).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар в середньому за 40,53 гривні (-9 копійок), а продають – за 41,11 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 44,26 гривні (+2 копійки), а продаж – 44,90 гривні (+11 копійок).
По скільки буде долар
Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що на курс впливатиме оновлений тариф на світло, який з 1 червня становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Втім як пояснює експерт – вплив не буде миттєвим.
Валютний ринок готовий до можливих викликів, тому разючих змін курсу не відбудеться.
Цього тижня нам міжбанку та готівковому ринку діапазон вартості долара буде тотожною – 40 – 41 гривня за валюту. Євро ж на міжбанку буде на рівні 43 – 45 гривень, а на готівковому – 43 – 46 гривень.