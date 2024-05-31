Курс валют у банках
- Станом на ранок 31 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,40 гривні (+5 копійок проти 30 травня), а продаж – 41,05 гривні (+5 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,80 гривні (-10 копійок), а продаж – у середньому за 44,60 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41 гривні (+10 копійок), а продаж – 41,15 гривні (+10 копійок).
- Євро купують за 44,50 гривні (+10 копійок), а продають за 44,70 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках
- Станом 30 травня, обмінники купують долар в середньому за 40,46 гривні (-21 копійка), а продають – за 41,06 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 44,07 гривні (-9 копійок), а продаж – 44,82 гривні (+11 копійок).
Який прогноз долара наступного тижня
Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу спрогнозував, що у перший тиждень червня, навіть у випадку зростання тарифів на електроенергію, курсові коливання не повинні стати сенсацією ані для покупців, ані для продавців валюти
Ситуація на ринку буде досить прогнозованою у своїх частих змінах, адже в тижневому розрізі вони будуть майже не помітні.
За словами банкірка, з 3 по 9 червня коридори валютних коливань, зважаючи на ситуацію, будуть такими:
- міжбанк: 40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривень за євро;
- готівковий ринок: 40 – 41 гривня за долар та 43 – 46 гривень за євро.