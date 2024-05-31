Курс валют у банках

Станом на ранок 31 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,40 гривні (+5 копійок проти 30 травня), а продаж – 41,05 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,80 гривні (-10 копійок), а продаж – у середньому за 44,60 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41 гривні (+10 копійок), а продаж – 41,15 гривні (+10 копійок).

(+10 копійок), а продаж – (+10 копійок). Євро купують за 44,50 гривні (+10 копійок), а продають за 44,70 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

Станом 30 травня, обмінники купують долар в середньому за 40,46 гривні (-21 копійка), а продають – за 41,06 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-21 копійка), а продають – за (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 44,07 гривні (-9 копійок), а продаж – 44,82 гривні (+11 копійок).

Який прогноз долара наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу спрогнозував, що у перший тиждень червня, навіть у випадку зростання тарифів на електроенергію, курсові коливання не повинні стати сенсацією ані для покупців, ані для продавців валюти

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ситуація на ринку буде досить прогнозованою у своїх частих змінах, адже в тижневому розрізі вони будуть майже не помітні.

За словами банкірка, з 3 по 9 червня коридори валютних коливань, зважаючи на ситуацію, будуть такими:

міжбанк: 40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривень за євро;

40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривень за євро; готівковий ринок: 40 – 41 гривня за долар та 43 – 46 гривень за євро.

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