Курс валют в банках
- По состоянию на утро 31 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,40 гривны (+5 копеек против 30 мая), а продажа – 41,05 гривни (+5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,80 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 44,60 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41 гривны (+10 копеек), а продажа – 41,15 гривны (+10 копеек).
- Евро покупают за 44,50 гривны (+10 копеек), а продают за 44,70 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках
- По состоянию 30 мая, обменники покупают доллар в среднем за 40,46 гривны (-21 копейка), а продают – за 41,06 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 44,07 гривны (-9 копеек), а продажа – 44,82 гривны (+11 копеек).
Какой прогноз доллара на следующей неделе
Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал, что в первую неделю июня, даже в случае роста тарифов на электроэнергию, курсовые колебания не должны стать сенсацией ни для покупателей, ни для продавцов валюты
Ситуация на рынке будет достаточно прогнозируемой в своих частых изменениях, ведь в недельном разрезе они будут почти не заметны.
По словам банкира, с 3 по 9 июня коридоры валютных колебаний, ввиду ситуации, будут такими:
- межбанк: 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривен за евро;
- наличный рынок: 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 46 гривен за евро.