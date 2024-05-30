Курс валют в банках

По состоянию на утро 30 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,35 гривны (+5 копеек против 29 мая), а продажа – 41 гривна (+15 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 43,90 гривны (+20 копеек), а продажа – в среднем за 44,60 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,90 гривны (+5 копеек), а продажа – 41,05 гривны (-5 копеек).

(+5 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают по 44,40 гривны (-5 копеек), а продают за 44,65 гривны (-7 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,46 гривны (-21 копейка), а продают – за 41,06 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-21 копейка), а продают – за (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 44,03 гривны (-28 копеек), а продажа – 44,76 гривны (-8 копеек).

По сколько будет доллар

Для 24 Канала эксперт Андрей Шевчишин рассказал, что на сегодня Нацбанк переходит на новый курсовой коридор. Поэтому, на прошлой неделе регулятор впервые в истории установил официальный курс доллара на отметке в более 40 гривен за валюту.

Шевчишин напоминает, что похожая ситуация была зимой, когда доллар пересек отметку в 38 гривен и направлялся к 39 гривен.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Сейчас аналогичным образом мы пересекли отметку 40 гривен и перешли в новый коридор.

По словам аналитика, Нацбанк может установить курс даже на уровне 41 гривны, или отпустить даже немного дальше. Таким образом, ожидать, что курс будет ниже, чем 40 гривен, не стоит.

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