Курс валют в банках

По состоянию на утро 29 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,30 гривен (+20 копеек против 28 мая), а продажа – 40,85 гривны (+23 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 43,70 гривны (+20 копеек), а продажа – в среднем за 44,50 гривны (+35 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,85 гривны (+25 копеек), а продажа – 41,10 гривны (+38 копеек).

(+25 копеек), а продажа – (+38 копеек). Евро покупают за 44,45 гривны (+35 копеек), а продают за 44,72 гривны (+42 копейки).

Курс в обменниках

По состоянию на 28 мая, обменники покупают доллар в среднем за 40,18 гривны (+9 копеек), а продают – за 40,84 гривны (+28 копеек), по данным finance.ua.

(+9 копеек), а продают – за (+28 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 44,13 гривны (+15 копеек), а продажа – 44,80 гривны (+16 копеек).

Сколько будет стоить доллар летом

Как рассказал эксперт Андрей Шевчишин для 24 Канала, Нацбанк на сегодня переходит на новый курсовой коридор.

Напоминаем! 24 мая регулятор впервые в истории установил официальный курс доллара на отметке в более 40 гривен за валюту.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Похожая ситуация была в конце декабря, когда мы пересекли 38 гривен и шли к 39 гривен. Сейчас аналогичным образом мы пересекли отметку 40 гривен и перешли в новый коридор.

Шевчишин замечает, что сейчас все зависит от НБУ, поэтому регулятор будет показывать на какой отметке остановится доллар.

Это будет 41, или может даже отпустить немного дальше,

– говорит аналитик.

Важно! Не стоит ожидать в ближайшее время, что доллар стабильно снизится до ниже, чем 40 гривен.

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