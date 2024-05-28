Курс валют в банках

По состоянию на утро 28 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,10 гривны (+20 копеек против 27 мая), а продажа – 40,62 гривны (+22 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 43,50 гривны (+25 копеек), а продажа – в среднем за 44,15 гривны (+25 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,60 гривны (+20 копеек), а продажа – 40,72 гривны (+17 копеек).

(+20 копеек), а продажа – (+17 копеек). Евро покупают по 44,10 гривны (+25 копеек), а продают за 44,30 гривны (+30 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 27 мая, обменники покупают доллар в среднем за 40,20 гривны (+35 копеек), а продают – за 40,60 гривны (+26 копеек), по данным finance.ua.

(+35 копеек), а продают – за (+26 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,75 гривны (+30 копеек), а продажа – 44,20 гривны (+33 копейки).

Что прогнозируют эксперты

Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала рассказал о том, что в конце месяца доллар вероятно будет находиться в диапазоне от 39,5 гривны до 40 гривен. Банкир добавил, что курс валюты вряд ли опустится ниже итоговых показателей апреля.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Если сравнивать с курсом от 1 января до 1 июня, проседание курса гривны может составить максимально до 5% (с 38 гривен по состоянию на 1 января до 40 гривен на 1 июня).

Тарас Лесовой объясняет, что если оправдаются прогнозы чиновников, то есть на конец года курс доллара будет совпадать с заложенным в бюджете – это в среднем 40,7 гривны, тогда с июня по декабрь включительно гривна может потерять еще максимум 2% от начального курса года (0,7 гривны).

Обратите внимание! Банкир установил такие коридоры валютных колебаний на этой неделе: межбанк: 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро. Готівковий ринок: 39 – 41 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.

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