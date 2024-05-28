Курс валют у банках

Станом на ранок 28 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,10 гривні (+20 копійок проти 27 травня), а продаж – 40,62 гривні (+22 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,50 гривні (+25 копійок), а продаж – у середньому за 44,15 гривні (+25 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,60 гривні (+20 копійок), а продаж – 40,72 гривні (+17 копійок).

(+20 копійок), а продаж – (+17 копійок). Євро купують за 44,10 гривні (+25 копійок), а продають за 44,30 гривні (+30 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 27 травня, обмінники купують долар в середньому за 40,20 гривні (+35 копійок), а продають – за 40,60 гривні (+26 копійок), за даними finance.ua.

(+35 копійок), а продають – за (+26 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,75 гривні (+30 копійок), а продаж – 44,20 гривні (+33 копійки).

Що прогнозують експерти

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу розповів про те, що наприкінці місяця долар ймовірно перебуватиме у діапазоні від 39,5 гривні до 40 гривень. Банкір додав, що курс валюти навряд чи опуститься нижче підсумкових показників квітня.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Якщо порівнювати з курсом від 1 січня до 1 червня, просідання курсу гривні може скласти максимально до 5% (з 38 гривень станом на 1 січня до 40 гривень на 1 червня).

Тарас Лєсовий пояснює, що якщо справдяться прогнози урядовців, тобто на кінець року курс долара збігатиметься із закладеним у бюджеті – це в середньому 40,7 гривні, тоді з червня по грудень включно гривня може втратити ще максимум 2% від початкового курсу року (0,7 гривні).

Зверніть увагу! Банкір встановив такі коридори валютних коливань цього тижня: міжбанк: 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро. Готівковий ринок: 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.

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