Кто может получить льготы на оплату ЖКХ в 2025 году

Так военнослужащие будут иметь скидки на оплату тарифов, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

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В частности получить их могут не только участники боевых действий (УБД), а еще и участники войны, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семьи погибших.

Распределение льгот имеет следующий вид:

участники боевых действий – 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм;

участники войны – 50% скидки 50% скидки;

лица с инвалидностью вследствие войны – 100% скидки 100% скидки;

члены семей погибших – 50% скидки.

Они могут получить льготы касающиеся управления многоквартирным домом, а также:

поставки и распределения природного газа:

электрической энергии;

по поставке горячей воды;

тепловой энергии для отопления;

централизованного водоснабжения;

централизованного водоотвода;

вывозу мусора.

Как УБД получить льготы на коммуналку в 2025 году

Для получения льгот на коммунальные услуги участники боевых действий должны обратиться в орган Пенсионного Фонда. Военным нужно подать заявление лично или онлайн.

В частности заявления принимаются еще:

в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций;

в ЦНАПах.

Обратите внимание! В то же время это можно сделать через веб-портал электронных услуг ПФУ или через мобильное приложение Пенсионного фонда.

Какие документы нужны УБД для оформления льготы

Участники боевых действий могут оформить льготы для уплаты коммуналки с помощью таких документов:

паспорт;

документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);

учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.

В заявлении указываются реквизиты организаций, которые предоставляют услуги. Также следует указать лицевые счета в них.

Однако в 2024 году оформление льготы для ветеранов войны было упрощено.

Поэтому вам останется только подать в ПФУ соответствующую упрощенную Заявление (о постановке на учет льготника и о назначении льготы одновременно). Ранее – это были два отдельных процесса,

– говорится в заметке.

Может ли оформить льготы УБД, находящийся на фронте

Если военный не имеет возможности оформить льготы самостоятельно, то это может сделать за него другой человек.

Если военнослужащий, который имеет соответствующий статус, находится на фронте, или в госпитале, или по каким-то другим причинам не имеет возможности лично подать заявление, за него это могут сделать члены семьи, на которых распространяется льгота,

– объяснили в Министерстве.

Для подачи заявления родственникам также нужно будет приобщить документ, подтверждающий родственную связь, например, свидетельство о браке, свидетельство о рождении и тому подобное.

Важно! Заявление ПФУ рассмотрит в течение 10 дней, и в течение 3-х дней сообщит о своем решении.