Курс валют у банках

Станом на ранок 29 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,30 гривні (+20 копійок проти 28 травня), а продаж – 40,85 гривні (+23 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,70 гривні (+20 копійок), а продаж – у середньому за 44,50 гривні (+35 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,85 гривні (+25 копійок), а продаж – 41,10 гривні (+38 копійок).

(+25 копійок), а продаж – (+38 копійок). Євро купують за 44,45 гривні (+35 копійок), а продають за 44,72 гривні (+42 копійки).

Курс в обмінниках

Станом на 28 травня, обмінники купують долар в середньому за 40,18 гривні (+9 копійок), а продають – за 40,84 гривні (+28 копійок), за даними finance.ua.

(+9 копійок), а продають – за (+28 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 44,13 гривні (+15 копійок), а продаж – 44,80 гривні (+16 копійок).

Скільки коштуватиме долар влітку

Як розповів експерт Андрій Шевчишин для 24 Каналу, Нацбанк на сьогодні переходить на новий курсовий коридор.

Нагадуємо! 24 травня регулятор вперше в історії встановив офіційний курс долара на позначці у понад 40 гривень за валюту.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Схожа ситуація була наприкінці грудня, коли ми перетнули 38 гривень та йшли до 39 гривень. Зараз аналогічним чином ми перетнули позначку 40 гривень й перейшли в новий коридор.

Шевчишин зауважує, що зараз все залежить від НБУ, тому регулятор показуватиме на якій позначці зупиниться долар.

Це буде 41, чи може навіть відпустити трохи далі,

– каже аналітик.

Важливо! Не варто очікувати найближчим часом, що долар стабільно знизиться до нижче, аніж 40 гривень.

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