Курс валют в банках

По состоянию на утро 3 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,50 гривны (+10 копеек против 31 мая), а продажа – 41,10 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,90 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 44,70 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41 гривны (без изменений), а продажа – 41,10 гривны (-5 копеек).

(без изменений), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 44,55 гривны (+5 копеек), а продают за 44,74 гривны (+4 копейки).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,53 гривны (-9 копеек), а продают – за 41,11 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-9 копеек), а продают – за (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 44,26 гривны (+2 копейки), а продажа – 44,90 гривны (+11 копеек).

По сколько будет доллар

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что на курс будет влиять обновленный тариф на свет, который с 1 июня составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Впрочем, как объясняет эксперт – влияние не будет мгновенным.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Валютный рынок готов к возможным вызовам, поэтому разительных изменений курса не произойдет.

На этой неделе нам межбанке и наличном рынке диапазон стоимости доллара будет тождественной – 40 – 41 гривна за валюту. Евро же на межбанке будет на уровне 43 – 45 гривен, а на наличном – 43 – 46 гривен.

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