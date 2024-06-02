Подорожает ли топливо в июне
Во время разговора 24 Канала экономист Олег Пендзин напомнил, что в мае 2022 года стоимость топлива в среднем была лишь на 5 – 6 гривен меньше по сравнению с аналогичным периодом теперь.
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Эксперт отмечает, что тогда в стоимость топлива не входили ни налог на добавленную стоимость, ни акциз, но цена все равно была на уровне 50 гривен за литр.
Мы с вами пережили два поднятия цены на топливо. Первый раз было поднятие налогов до 7% НДС и акциза до 100 евро за 1 тысячу литров. Второй раз – с июля прошлого года, когда акцизы установили от почти 140 евро до 213 евро и 20% НДС. И такие сногсшибательные поднятия обусловили рост цен на топливо где-то на 6 гривен.
По словам Пендзина, такое поднятие не изменит что-то принципиально на рынке, поэтому в июне не стоит ожидать ажиотажа на топливо.
По состоянию на 30 мая, по данным "Минфина", цены на топливо составляют:
- Бензин А-95 – 55,99 гривны за литр,
- Бензин А-92 – 52,40 гривны за литр,
- Дизельное топливо – 52,74 гривны за литр,
- Газ автомобильный – 26,67 гривны за литр.
Каким будет курс доллара
На прошлой неделе официальный курс доллара пересек границу в более 40 гривен – это произошло впервые в истории. Как рассказал 24 Каналу эксперт Андрей Шевчишин, сейчас Нацбанк переходит на новый курсовой коридор.
Похожая ситуация была в конце декабря, когда мы пересекли 38 гривен и шли к 39 гривен. Сейчас аналогичным образом мы пересекли отметку 40 гривен и перешли в новый коридор.
Аналитик добавляет, что регулятор будет показывать, где, вероятнее всего, остановится курс – это может быть как 41 гривна, так и больше.
В то же время банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу рассказал, что в июне главное ожидание – несмотря на возможные обстоятельства, как объективные, так и чисто эмоциональные, валютные курсы не пересекут "психологических рисков", а основные валютные изменения не превысят 2% от начального курса июня (до 1 гривны).
Ожидается, что валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти тождественными: межбанк – 40 – 41 гривна за доллар, и наличный рынок – 40 – 41 гривна.
Лесовой добавляет, что даже если по итогам месяца курс доллара превзойдет заложенный в бюджет среднегодовой курс в 40,7 гривны, то это не должно вызвать особой паники или ажиотажа.
Рынок "живой" и в дальнейшем при определенных обстоятельствах можно будет наблюдать определенный "откат" курсов назад,
– говорит банкир.
Как изменятся цены на продукты в июне
Молодые овощи: капуста, картофель и зеленый лук
Для 24 Канала ученая Инны Сало объяснила, что на динамику цен на плодоовощные, особенно в несезон, влияют несколько факторов.
Более существенно влияют такие факторы как оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, цены на топливо.
Эксперт замечает, что по состоянию на 25 мая цены на ранние овощи – с расширением объемов их реализации – подешевели против цен в начале мая.
По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в июне цены на отдельные виды овощей борщового набора с увеличением предложения овощей закрытого грунта могут несколько снизиться против цен по состоянию на 25 мая.
Ожидается, что с расширением предложения овощей открытого грунта в новом сезоне, цены на овощные заметно снизятся. Это, конечно, будет зависеть от погодных условий, объемов поставок и логистики,
– добавляет Инна Сало.
Сезонные фрукты
Ожидается, что в первый месяц лета произойдет незначительное подорожание плодовых:
- Цены на яблоки могут вырасти до 30 гривен за килограмм против цены в 27,49 гривны, по состоянию на 25 мая.
В то же время стоимость импортируемых плодовых будет оставаться достаточно высокой, в частности цены на:
- апельсины – до 77 гривен за килограмм (+4%),
- лимоны – до 75 гривен за килограмм (+2%),
- бананы – до 70 гривен за килограмм (+2%),
- мандарины – до 110 гривен за кило (+4%).
Относительно ягод, то ученая Инна Сало замечает, что цены на некоторые могут снизиться:
- Стоимость земляники садовой в июне, именно в пик сезона продаж, снизится в цене до 100 гривен за килограмм.
- Цены на черешню ожидается в диапазоне 100 – 150 гривен за килограмм, в зависимости от ее органолептических показателей – внешний вид, вкус, цвет и тому подобное.
Стоимость круп
Как рассказала 24 Каналу Светлана Черемисина, ученая из Института аграрной экономики, ценовая ситуация с крупами остается стабильной.
В течение мая цены на большинство видов круп оставались стабильными, а некоторые претерпели незначительное удешевление.
- Цена на гречку по сравнению с апрелем еще снизилась на 3,7% – до 26,36 гривны за килограмм,
- Пшено подешевело на 1,3% – до 24,37 гривны за килограмм,
- Крупы пшеничные потеряли в цене 1,1% и стоят сейчас 16,42 гривны за килограмм,
- Цена на крупы манные и ячневые не изменилась – 21,86 гривны и 15,31 гривны соответственно,
- Рис претерпел очень незначительное подорожание – на 0,1% – от 51,48 до 51,53 гривны за килограмм.
В июне 2024 года ценовая ситуация на крупы будет оставаться стабильной для потребителей – подорожание в следующем месяце не ожидается. В июне гречка может подешеветь еще на 3 – 5%,
– говорит Черемисина.
Единственным исключением может быть импортный рис, что может претерпеть незначительное подорожание в пределах 5 – 10%.
Основные виды мяса
В последней декаде мая 2024 года в продуктовых супермаркетах сохраняется тенденция колебания розничных цен на основные виды мяса: говядина, свинина и курятина.
Цены на основные виды мяса колеблется так:
- куриные голени – 79,45 гривны за кило (+0,9%),
- куриные бедра – 100,50 гривны за кило (-8,3%),
- куриная тушка – 73,85 гривны за килограмм (-4,8%),
- куриное филе – 158,97 гривны за килограмм (+8,2%),
- свиная грудинка – 162,55 гривны за килограмм (-11,0%),
- свинина лопатка – 164,11 гривны за килограмм (-13,7%),
- свинина подчеревок – 161,30 гривны (-10,8%),
- свинина ребра – 179,63 гривны (-0,6%),
- свинина ошеек – 260,20 гривны (+3,5%),
- свинина шашлык – 210,90 гривны (+1,2%),
- сало домашнее – 236,50 гривны (+25,1%),
- сало соленое – 242,88 гривны (-7,6%),
- говядина ребра – 168,95 гривны (+5,7%),
- говядина гуляш – 291,05 гривны (+19,8%).