Подорожает ли топливо в июне

Во время разговора 24 Канала экономист Олег Пендзин напомнил, что в мае 2022 года стоимость топлива в среднем была лишь на 5 – 6 гривен меньше по сравнению с аналогичным периодом теперь.

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Эксперт отмечает, что тогда в стоимость топлива не входили ни налог на добавленную стоимость, ни акциз, но цена все равно была на уровне 50 гривен за литр.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Мы с вами пережили два поднятия цены на топливо. Первый раз было поднятие налогов до 7% НДС и акциза до 100 евро за 1 тысячу литров. Второй раз – с июля прошлого года, когда акцизы установили от почти 140 евро до 213 евро и 20% НДС. И такие сногсшибательные поднятия обусловили рост цен на топливо где-то на 6 гривен.

Заметьте! Правительство разработало специальный законопроект, которым предлагает внести изменения в Налоговый кодекс – речь идет об увеличении ставок акцизного налога на топливо. Произойти это должно с 1 июля. Ожидается, что поднятие акцизов, вероятно, добавит к стоимости топлива 1,5 гривны на литр.

По словам Пендзина, такое поднятие не изменит что-то принципиально на рынке, поэтому в июне не стоит ожидать ажиотажа на топливо.

По состоянию на 30 мая, по данным "Минфина", цены на топливо составляют:

Бензин А-95 – 55,99 гривны за литр,

Бензин А-92 – 52,40 гривны за литр,

Дизельное топливо – 52,74 гривны за литр,

Газ автомобильный – 26,67 гривны за литр.

Каким будет курс доллара

На прошлой неделе официальный курс доллара пересек границу в более 40 гривен – это произошло впервые в истории. Как рассказал 24 Каналу эксперт Андрей Шевчишин, сейчас Нацбанк переходит на новый курсовой коридор.

Шевчишин напоминает, что НБУ работает в рамках управляемой гибкости курса, а потому определяет все границы и имеет для этого все возможности, в том числе и финансовые через золото-валютные резервы.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Похожая ситуация была в конце декабря, когда мы пересекли 38 гривен и шли к 39 гривен. Сейчас аналогичным образом мы пересекли отметку 40 гривен и перешли в новый коридор.

Аналитик добавляет, что регулятор будет показывать, где, вероятнее всего, остановится курс – это может быть как 41 гривна, так и больше.

В то же время банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу рассказал, что в июне главное ожидание – несмотря на возможные обстоятельства, как объективные, так и чисто эмоциональные, валютные курсы не пересекут "психологических рисков", а основные валютные изменения не превысят 2% от начального курса июня (до 1 гривны).

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Ожидается, что валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти тождественными: межбанк – 40 – 41 гривна за доллар, и наличный рынок – 40 – 41 гривна.

Лесовой добавляет, что даже если по итогам месяца курс доллара превзойдет заложенный в бюджет среднегодовой курс в 40,7 гривны, то это не должно вызвать особой паники или ажиотажа.

Рынок "живой" и в дальнейшем при определенных обстоятельствах можно будет наблюдать определенный "откат" курсов назад,

– говорит банкир.

Как изменятся цены на продукты в июне

Молодые овощи: капуста, картофель и зеленый лук

Для 24 Канала ученая Инны Сало объяснила, что на динамику цен на плодоовощные, особенно в несезон, влияют несколько факторов.

Инна Сало Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Более существенно влияют такие факторы как оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, цены на топливо.

Эксперт замечает, что по состоянию на 25 мая цены на ранние овощи – с расширением объемов их реализации – подешевели против цен в начале мая.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в июне цены на отдельные виды овощей борщового набора с увеличением предложения овощей закрытого грунта могут несколько снизиться против цен по состоянию на 25 мая.

Ожидается, что с расширением предложения овощей открытого грунта в новом сезоне, цены на овощные заметно снизятся. Это, конечно, будет зависеть от погодных условий, объемов поставок и логистики,

– добавляет Инна Сало.

Сезонные фрукты

Ожидается, что в первый месяц лета произойдет незначительное подорожание плодовых:

Цены на яблоки могут вырасти до 30 гривен за килограмм против цены в 27,49 гривны, по состоянию на 25 мая.

В то же время стоимость импортируемых плодовых будет оставаться достаточно высокой, в частности цены на:

апельсины – до 77 гривен за килограмм (+4%),

– до 77 гривен за килограмм (+4%), лимоны – до 75 гривен за килограмм (+2%),

– до 75 гривен за килограмм (+2%), бананы – до 70 гривен за килограмм (+2%),

– до 70 гривен за килограмм (+2%), мандарины – до 110 гривен за кило (+4%).

Относительно ягод, то ученая Инна Сало замечает, что цены на некоторые могут снизиться:

Стоимость земляники садовой в июне, именно в пик сезона продаж, снизится в цене до 100 гривен за килограмм.

в июне, именно в пик сезона продаж, снизится в цене до 100 гривен за килограмм. Цены на черешню ожидается в диапазоне 100 – 150 гривен за килограмм, в зависимости от ее органолептических показателей – внешний вид, вкус, цвет и тому подобное.

Стоимость круп

Как рассказала 24 Каналу Светлана Черемисина, ученая из Института аграрной экономики, ценовая ситуация с крупами остается стабильной.

Светлана Черемисина Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики В течение мая цены на большинство видов круп оставались стабильными, а некоторые претерпели незначительное удешевление.

Цена на гречку по сравнению с апрелем еще снизилась на 3,7% – до 26,36 гривны за килограмм,

по сравнению с апрелем еще снизилась на 3,7% – до 26,36 гривны за килограмм, Пшено подешевело на 1,3% – до 24,37 гривны за килограмм,

подешевело на 1,3% – до 24,37 гривны за килограмм, Крупы пшеничные потеряли в цене 1,1% и стоят сейчас 16,42 гривны за килограмм,

потеряли в цене 1,1% и стоят сейчас 16,42 гривны за килограмм, Цена на крупы манные и ячневые не изменилась – 21,86 гривны и 15,31 гривны соответственно,

не изменилась – 21,86 гривны и 15,31 гривны соответственно, Рис претерпел очень незначительное подорожание – на 0,1% – от 51,48 до 51,53 гривны за килограмм.

В июне 2024 года ценовая ситуация на крупы будет оставаться стабильной для потребителей – подорожание в следующем месяце не ожидается. В июне гречка может подешеветь еще на 3 – 5%,

– говорит Черемисина.

Единственным исключением может быть импортный рис, что может претерпеть незначительное подорожание в пределах 5 – 10%.

Основные виды мяса

Наталья Копытец Научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики В последней декаде мая 2024 года в продуктовых супермаркетах сохраняется тенденция колебания розничных цен на основные виды мяса: говядина, свинина и курятина.

Цены на основные виды мяса колеблется так:

куриные голени – 79,45 гривны за кило (+0,9%),

куриные бедра – 100,50 гривны за кило (-8,3%),

куриная тушка – 73,85 гривны за килограмм (-4,8%),

куриное филе – 158,97 гривны за килограмм (+8,2%),

свиная грудинка – 162,55 гривны за килограмм (-11,0%),

свинина лопатка – 164,11 гривны за килограмм (-13,7%),

свинина подчеревок – 161,30 гривны (-10,8%),

свинина ребра – 179,63 гривны (-0,6%),

свинина ошеек – 260,20 гривны (+3,5%),

свинина шашлык – 210,90 гривны (+1,2%),

сало домашнее – 236,50 гривны (+25,1%),

сало соленое – 242,88 гривны (-7,6%),

говядина ребра – 168,95 гривны (+5,7%),

говядина гуляш – 291,05 гривны (+19,8%).

Заметьте! По расчетам ученых Института аграрной экономики, в июне 2024 года ожидается сохранение тенденции колебания розничных цен на основные виды мяса. Основной причиной этого является война и нестабильная ситуация в стране, которая ею обусловлена.