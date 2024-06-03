Африканські держави активізували боротьбу з вуличними дилерами валют

Монетарні органи в чотирьох африканських країнах вводять нові заходи проти вуличної торгівлі валютою. Вуличних дилерів арештовують, накладають на них значні штрафи, а правила діяльності обмінних пунктів переглядаються.

В Африці карають валютних торговців

Не маючи інших варіантів захисту своїх валют, африканські політики з Хараре на півдні до Джуби на сході та Лагосу на заході посилюють боротьбу з вуличними дилерами.

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Монетарні органи Замбії, Зімбабве, Нігерії, Південного Судану та Гани вживають заходів проти обмінників, яких звинувачують у підриві стабільності національних валют через спекуляції.

У всіх чотирьох країнах процвітають паралельні ринки, де курси обміну використовуються набагато активніше, ніж офіційні курси, встановлені центральними банками.

Чому борються з вуличними торговцями валют

Голова Банку Гани Ернест Аддісон заборонив бюро обміну валют рекламувати курси за межами їх приміщень. Він підкреслив, що банк добре обізнаний з діяльністю нелегальних операторів на валютному ринку і співпрацює з центром фінансової розвідки для очищення ринку.

Влада країн регіону намагається скоротити неконтрольовані "вуличні" ринки обміну. Курси, які вони пропонують, часто сильно відрізняються від офіційних, встановлених центральними банками, і є більш популярними серед населення.

Іноземні інвестори часто вагаються інвестувати в країни з паралельними валютними ринками через потенційний вплив на стабільність національної валюти.

За словами голови Банку Південного Судану Джеймса Аліка Гаранга, регулятор відзначає "частковий успіх" заходів з реорганізації валютного ринку, що були введені у квітні.

Втім, зміни торкнулися переважно діяльності вуличних обмінників. Так, у Зімбабве вони покинули свої звичні місця у центрах міст та почали здійснювати обмін через WhatsApp. Загалом торговці стають більш винахідливими й переходять в підпілля, щоб продовжувати свою діяльність.

Зростання вуличного валютного ринку в багатьох аспектах викликане обмеженою доступністю доларів США через офіційні канали, як пояснив Хаснайн Малік, керівник дослідницького відділу стратегії акцій компанії Tellimer у Дубаї.